‘Tchaikovsky’s Wife’ verbeeldt op bijzonder fraaie wijze Antonina Miljoekova’s obsessie met de componist ★★★☆☆

Tchaikovsky’s wife

‘Ik ben te oud voor hartstochtelijke liefde’, zegt Pjotr Iljitsj Tsjaikovski tegen Antonina Miljoekova, die erop staat met hem te trouwen. ‘Maar als u genoegen neemt met een kalme, vredige liefde, meer als die van een broer...’

Antonina Miljoekova is gewaarschuwd. Ze wil het alleen niet horen. Ze is nu eenmaal idolaat van Tsjaikovski, de grote Russische componist. Als haar liefdesbrieven hem niet overtuigen, dan misschien haar bruidsschat: een stuk bos dat voor aardig wat roebels verkocht kan worden.

Tsjaikovski (Odin Lund Biron) heeft er wel oren naar en zo zet Antonina (Aljona Michajlova) zichzelf gevangen. Ze wordt de vrouw van een man die niet van haar kan houden. Het huwelijk is een ramp: na korte tijd stuurt Tsjaikovski haar naar familie en vraagt om een scheiding. Antonina weigert, zelfs wanneer haar schoonzus haar uitlegt dat de componist geen vrouwen nodig heeft: ‘Hij brengt je alleen maar tranen.’

De homoseksualiteit van Tsjaikovski (1840-1893) werd in Rusland lange tijd onder het tapijt geveegd en is er nog altijd geen geliefd onderwerp. Juist daarom past het in het straatje van film- en theaterregisseur Kirill Serebrennikov, die Rusland begin vorig jaar ontvluchtte en tegenwoordig in Berlijn woont. Van daaruit regisseert hij onder meer opera’s, zoals in juni 2022 Der Freischütz voor het Holland Festival.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Tchaikovsky’s Wife, vorig jaar in première gegaan op het filmfestival van Cannes, is geen kunstenaarsportret. Over Tsjaikovski en zijn muziek komt de kijker niet veel te weten. Over Antonina Miljoekova trouwens ook niet: Serebrennikov toont haar van begin af aan als een vrouw met mentale problemen, zonder duidelijk te maken wat die precies behelzen. Al voor haar mislukte huwelijk, dat haar ondergang betekent, lijkt ze labiel en geobsedeerd. Waarom kan ze Tsjaikovski niet loslaten, tegen alle adviezen in?

Serebrennikov draait er op bijzonder fraaie wijze omheen. Tchaikovsky’s Wife is een prachtig verbeelde hellegang – meer de weerslag van Antonina’s situatie dan een uitleg. Alles wordt verteld vanuit haar perspectief: de schilderachtige scènes lijken gaandeweg steeds meer op hallucinaties.

Zo trekt de regisseur met zijn eerste kostuumdrama toch de lijn door van zijn vorige films, het mooie muziekdrama Leto (over de rebelse Sovjet-band Kino) en de absurdistische boekverfilming Petrov’s Flu. Tchaikovsky’s Wife is minder springerig en levendig, maar opnieuw een indringend en secuur vormgegeven tijdsbeeld over beknotte vrijheid en hypocrisie.