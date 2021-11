Taylor Swifts tweede ‘remake’, Red, laat horen hoe goed haar liedjes eigenlijk zijn ★★★★☆

Ooit maakte Taylor Swift lichtgewicht kauwgomballencountry voor de hitlijsten, maar met Red (2012) verbaasde ze iedereen: een even speelse als veelzijdige popplaat over verloren liefde. De ex-tienerster bleek écht songs te kunnen schrijven. Ze werd als artiest per album interessanter én succesvoller.

Nu heeft ze Red opnieuw opgenomen. In 2019 kocht de steenrijke ‘pestkop’ (Swifts woordkeus) Scooter Braun de mastertapes van haar eerste zes albums. Swift verloor er de zeggenschap over, waarop ze besloot die albums opnieuw op te nemen. Fearless (2008) was in april van dit jaar het eerste, Red nu het tweede.

Het is een lijvig dubbelalbum van ruim 100 minuten geworden: heropnamen van twintig songs van de ‘deluxe’-versie uit 2012, vier die destijds los van Red verschenen en zes die onuitgebracht zijn gebleven.

Het blijkt, verrassend genoeg, allesbehalve overbodig. Ze covert zichzelf, blijft trouw aan de originelen, maar de 31-jarige Swift zingt en musiceert veel beter dan de 22-jarige van toen, met wonderlijke verdieping als gevolg.

En dan moeten de cadeautjes nog komen: de songs ‘from the vault’, zoals het mooie Better Man en een feministisch duet met Phoebe Bridgers, getiteld Nothing New.

Red (Taylor’s Version) doet beseffen wat Swift in haar mars heeft en hoe goed veel van haar liedjes zijn. Van de nood een deugd maken, heet dat.

Taylor Swift Red (Taylor’s Version) Pop ★★★★☆ Republic/Universal