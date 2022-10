Taylor Swifts nieuwe album is gewoon een erg leuke popplaat ★★★★☆

Mocht er al twijfel zijn wie de populairste popster van dit moment is, dan maakte Taylor Swift (32) daar een week geleden een einde aan. Met haar tiende album Midnights verbrak de Amerikaanse singer-songwriter alle stream- en verkooprecords. En alsof dertien nieuwe liedjes niet genoeg zijn, verscheen drie uur na de release nog de 3AM-editie met zeven nummers extra, maar die doen eigenlijk afbreuk aan de spanningsboog die Swift op de reguliere versie weet op te bouwen.

Op Midnights – dat digitaal, op cd, lp en cassette in zo’n twintig uitvoeringen leverbaar is – neemt Swift weer afstand van het aardse, organische geluid dat ze op haar laatste twee albums neerzette. Folklore en Evermore (beide uit 2020) werden ondanks de meer naar indierock neigende sound succesvoller dan de zangeres ook zelf zal hebben ingeschat, maar op Midnights keert Swift terug naar het in elektropop badende geluid van Lover, dat aan die albums voorafging.

Midnights is een erg leuke popplaat geworden, waarop Swift opnieuw wordt bijgestaan door producer Jack Antonoff. Vernieuwend klinkt het dit keer allemaal niet. Het geluid volgt dat van moderne popzangeressen als Lorde en Billie Eilish of Swifts eigen album Reputation (2017). Gastbijdragen blijven beperkt tot de ook uit Antonoffs productiestal afkomstige Lana del Rey. Zij zingt mee op Snow on the Beach, dat vreemd genoeg een van de slappere liedjes op het album blijkt.

Veel pakkender zijn vooral Anti-Hero en Karma, die je meteen al niet uit je hoofd krijgt. Superieure popliedjes van Swift, die weer beter en overtuigender is gaan zingen, lijkt het. Haar teksten gaan nog altijd over leed, twijfels, vreugde en verlangens opgeroepen en aangebracht door de vriendjes in haar leven. ‘I don’t start shit but I can tell you how it ends’, zingt ze in het duistere, sterke Vigilante Shit. Met een paar woorden weet Swift de luisteraar in haar nachtelijke universum te trekken. En zo gaat het in bijna ieder liedje. Klasse.

Taylor Swift Midnights Pop ★★★★☆ Republic/Universal