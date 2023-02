Taylor Sheridan geeft een gezicht aan het verval van het traditionele Amerika

Regisseur en scenarioschrijver Taylor Sheridan. Beeld Getty Images for Paramount+

In de Amerikaanse media wordt hij omschreven als ‘de belangrijkste maker van dit moment’. Zijn serie Yellowstone was in 2021 het best bekeken tv-programma ná uitzendingen van American Football, terwijl ook Yellowstone-prequels 1883 en 1923 een groot publiek trokken. Filmsterren als Kevin Costner, Harrison Ford, Sylvester Stallone, Helen Mirren en Jeremy Renner staan in de rij om in zijn series te spelen. Het werk is nu eindelijk in Nederland via de nieuwe streamingdienst SkyShowtime te zien.

Van Taylor Sheridan (1970) verschenen in ruim een jaar tijd liefst vijf dramaseries waarvoor Sheridan verantwoordelijk was, die hij schrijft en soms ook nog regisseert (zie ook Mayor of Kingstown en Tulsa King). Voor 2023 staan er nóg drie nieuwe Sheridan-series op stapel.

In de Verenigde Staten wordt niet voor niets gesproken van een ‘Sheridan-universum’. Maar wie is deze moderne cowboy? En wat maakt zijn series zo populair?

Land verdedigen

Het werk van Sheridan wordt vooral bevolkt door mannen die nooit zouden kunnen aarden in de grote stad. Het zijn mannen die ruimte nodig hebben, in staten met weidse landschappen, zoals Montana en Oklahoma. Ruimte om hun land te verdedigen. Ruimte om hun zonden te overdenken. En vooral: ruimte om hun verleden te vergeten.

Harrison Ford and Helen Mirren in 1923

Het ideaalbeeld van de vrijheidszoekende cowboy sloop er bij Sheridan al op jonge leeftijd in. Toen hij 8 jaar was, kochten zijn ouders een grote ranch in Texas. Op school week Sheridan af van de norm. Hij was een eenzaam kind, geïnteresseerd in theater, maar maakte óók veel ruzie. Als twintiger verdiende hij zijn geld aanvankelijk met gazons maaien en huizen schilderen. Een toevallige ontmoeting met een talentscout resulteerde uiteindelijk in een acteercarrière. Hij kreeg gastrolletjes in politieseries, maar vetpot was het niet. Sheridan leefde zelfs enige tijd met zijn hond in een auto. Met een bijrol in de populaire motorclubserie Sons of Anarchy lag een doorbraak binnen handbereik, maar na een ruzie over zijn salaris besloot Sheridan het acteren vaarwel te zeggen en zich op schrijven toe te leggen.

Sheridan debuteerde met zijn script voor Denis Villeneuves grimmige Sicario (2015), over een politie-eenheid die een Mexicaanse kartelbaas moet elimineren. De film viel in de smaak bij publiek én critici, en zette Sheridan op de kaart. Zijn tweede script was nog succesvoller: Hell or High Water – over twee bankberovende broers – leverde Sheridan een Oscarnominatie op voor beste originele scenario. Zijn scenario’s vallen op door de grauwe manier waarop ze landelijk Amerika verbeelden. In Sicario zien we dat in de onoplosbare grensproblematiek met Mexico, terwijl Hell or High Water een felle aanklacht is tegen kapitalistische uitwassen in de nasleep van de recessie. Sheridan voltooide zijn officieuze trilogie over ‘kwetsbaar Amerika’ met zijn speelfilmdebuut Wind River (2017), over een moordzaak in een indianenreservaat in Wyoming.

Maar om het succes van Sheridan werkelijk te begrijpen, moeten we kijken naar Yellowstone. Sheridan werkte al jaren aan een scenario over een familie die de grootste ranch in Montana bestiert: de ‘Yellowstone Dutton Ranch’, die voortdurend wordt bedreigd door mensen binnen én buiten het gezin. Kwaliteitszender HBO laat zijn pitch lopen, waarna Sheridan een deal sluit met de tv-tak van filmstudio Paramount. Sheridan krijgt complete creatieve vrijheid, een budget van 90 miljoen dollar en met Kevin Costner een grote filmster in de hoofdrol.

Sam Elliott (1883)

Toch wordt Yellowstone niet direct een hit. De kijkcijfers zijn bescheiden, en critici noemen de serie ‘veel te melodramatisch om serieus genomen te worden’. Maar met elk seizoen stijgen de kijkcijfers, en zo groeit Yellowstone uiteindelijk uit tot populairste serie in Amerika. De première van het vijfde seizoen trekt twaalf miljoen kijkers, zeven keer zoveel als de best bekeken aflevering van een serie als Succession.

Conservatieve serie

De populariteit wordt door sommige critici verklaard door het feit dat Yellowstone dan eindelijk een prestigeserie zou zijn voor conservatief Amerika. De serie scoort immers goed in Republikeinse staten. Yellowstone zou bovendien symptomatisch zijn voor de almaar groeiende culturele kloof in Amerika: in de Democratische kuststaten kijken mensen naar Succession, in Republikeinse staten kijkt men Yellowstone, dat idee. Tekenend hierbij is dat Yellowstone bij prijsuitreikingen vaak wordt overgeslagen: zo scoorde de serie in vijf seizoenen slechts één Emmy-nominatie (voor beste production design).

Sheridan moet vooral lachen om beweringen dat Yellowstone een conservatieve serie is. In The Atlantic: ‘Yellowstone wordt vaak omschreven als een Republikeinse Game of Thrones. Op zo’n moment denk ik lachend: echt waar? De serie gaat over de ontheemding van de oorspronkelijke bewoners, over hebzucht van bedrijven, over de gentrificatie van het Westen en over landroof. En dat zou een Republikeinse serie zijn?’

Sheridan heeft best een punt. We zien in zijn series een traditioneel Amerika, met ranches, paarden, vuurwapens en rauwe landschappen, maar zijn producties tonen óók vaak een land in verval, waarin de hoofdpersonen geen zwart-withelden zijn, maar gemankeerde personages die hun greep op de tijd en wereld verliezen, en daardoor voortdurend twijfelachtige beslissingen nemen. Sheridan laat een land zien waarin iedereen altijd méér wil, maar waar uiteindelijk niets meer te exploiteren valt. De kwalijke behandeling van de oorspronkelijke gemeenschappen is een terugkerende lijn in zijn werk, terwijl er ook kritiek is op het kapitalisme. Het is dus te makkelijk om een serie als Yellowstone te classificeren als ‘Succession voor conservatieven’. Natuurlijk is er die zucht naar totale vrijheid, maar de series van Sheridan zijn nooit zomaar een kritiekloze romantisering van het (cowboy)verleden.

Het succes van Yellowstone gaf Sheridan de macht om alles te maken wat hij wil, maar de vraag is wel hoelang hij dat volhoudt. In The Atlantic: ‘Ik weet niet of ik ooit nog zo veel creatieve vrijheid ga hebben als nu, dus hopelijk kan ik op tijd de zonsondergang tegemoet rijden voordat er iets flopt.’ Het had zomaar een verhaallijn uit een van zijn successeries kunnen zijn.