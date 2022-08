Taylor Mac brengt een queer versie van de Amerikaanse muziekgeschiedenis ★★★☆☆

Taylor Mac in ‘A 24-decade history of popular music'. Beeld Sarah Walker

Eigenlijk duurt zijn voorstelling 24 uur lang, maar voor het Nederlandse publiek is hij zo vriendelijk geweest om het naar een ruime twee uur terug te brengen. In de opening van zijn show verwijst de Amerikaanse entertainer Taylor Mac naar zijn veelgeprezen performances uit 2016, waarbij hij in een marathonsessie van een etmaal het publiek meenam in de Amerikaanse muziekgeschiedenis, beschouwd vanuit het perspectief van gemarginaliseerde groepen. In elk uur werd een ander decennium behandeld, van de Amerikaanse Revolutie in 1776 helemaal tot aan het heden.

Deze week treedt Taylor Mac voor het eerst op in Nederland, in het kader van Amsterdam Pride. Ook in de ingekorte versie van de show komt er wat Amerikaanse geschiedenis voorbij, maar wordt er in de eerste plaats veel keet getrapt. Mac is uitgedost in extravagante regenboogkostuums, maakt vileine grapjes en vertelt dat de avond in het teken staat van het offeren van het patriarchaat. Vrouwen en queers zijn decennialang onderdrukt, en daarom moet het door witte mannen gedomineerde systeem eraan geloven. Hierbij is een actieve rol van het publiek noodzakelijk, want ‘de avond is het ritueel, en het publiek is het offer’.

Er volgt heel veel publieksparticipatie, waar ook toeschouwers die daar een hekel aan hebben niet onderuit kunnen komen. Meerdere malen worden er wat mannen op het podium gezet om de ‘toxische masculiniteit’ te vertegenwoordigen. Ook worden er pingpongballetjes uitgedeeld, zodat het publiek, in de rol van de ‘homofoben’, die naar de optredende queers kan gooien. Soms is het erg flauw, zoals wanneer Mac op een vrouw uit de zaal afstormt om haar te omhelzen, en op het laatste moment de boot afhoudt. Wat wel een mooi beeld oplevert, is wanneer alle mannen van 14 tot 40 jaar op het podium worden verzameld. Zij fungeren als de soldaten in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, terwijl Mac een fraai lied zingt.

Bij het inkorten van de 24 uurs-show is een wat warrige selectie gemaakt, waardoor het concept van de historische vertelling niet helemaal overeind blijft. Jammer hierbij is ook dat Mac nauwelijks een introductie geeft bij de minder bekende liedjes uit de vroege americana, waardoor je niet meer weet over welk decennium het nu precies gaat.

De muziek zelf maakt echter veel goed. Mac heeft een voortreffelijke band meegenomen van acht muzikanten, die geweldige arrangementen spelen bij Amerikaanse klassiekers als A Hard Rain’s a-Gonna Fall van Bob Dylan en Born to Run van Bruce Springsteen. Bij Taylor Mac kun je het beste achterover leunen en de chaos toelaten. Er zijn verkleedpartijen en er worden gastartiesten op het podium gehaald, onder wie een groot gezelschap burleske dansers dat de zaal op stelten zet. Er gebeurt in ieder geval van alles op deze vrolijke avond waarop de diversiteit wordt gevierd.

A 24-decade history of popular music

Muziektheater

★★★☆☆

Door Taylor Mac en band

2/8, in Internationaal Theater Amsterdam. Aldaar t/m 6/8.