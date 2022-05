Tastbare geschiedenis: in het oorlogsmuseum kun je WOII bijna aanraken

Bunkermuseum Schlei, Schiermonikoog Beeld Lars van den Brink

In de Duitse manschappenbunker 502 uit 1942 op het terrein van bungalowpark EuroParcs in Dordrecht is de oorlog, de Tweede Wereldoorlog welteverstaan, ver weg en dichtbij tegelijk. Het dagelijks leven gaat zijn gang. Op het menu voor de twintig mannen staat – het viel te verwachten – sauerkraut. De kok heeft het op een bordje geschreven.

Voor de soldaten die de belendende rivieren Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil en de strategisch belangrijke Moerdijkbrug bewaken en zo nodig verdedigen, is de tafel is al gedekt. Het servies is van de Wehrmacht en de Luftwaffe. Ter verstrooiing liggen er voor de manschappen tijdschriften, Signaal en Die Wehrmacht onder meer. De lucht is bedompt.

Een mitrailleur (MP 40) staat klaar voor gebruik. Een waarschuwingsbordje, ‘Achtung, Feind hört mit’. Nog een, ‘Eintritt Verboten!’. Gasmaskers. Een telefooncentrale. Britsen. Een vlag met een hakenkruis. Een periscoop om de omgeving te verkennen en de vijand te spotten. Een vat met Trinkwasser.

Twents oorlogsmuseum, Vriezeveen Beeld Lars van den Brink

Poppen, aangekleed als Duitse soldaten en tussen hen in op een zeker moment een 34-jarige ict’er uit Dordrecht die zich al jaren inzet om in de 502 de werkelijkheid na te bootsen. Arnold Leevenson heeft ten behoeve van de foto van Lars van den Brink een jasje aangetrokken van de Duitse Wehrmacht. Ontspannen poseert hij tussen de soldaten. Het ziet er natuurlijk uit.

De bunker is een klein museum, een kijkdoos waarin één aspect uit het leven in WOII gedetailleerd wordt verbeeld. Dat is precies waar Van den Brink op aansloeg. Zijn cruciale vraag: kan dat wel, de oorlog verbeelden en de werkelijkheid inclusief de gruwelen nabootsen in een diorama?

Victory Museum, Grootegast Beeld Lars van den Brink

Zijn antwoord, een tikje sceptisch: ten dele. Want een impressie is maar een impressie, je moet destijds in de bunker zijn geweest om weten hoe het eraan toeging; om de stank van twintig soldaten op een kluitje te ruiken en hun angst – de geallieerde bommenwerpers vlogen af en aan – te voelen. Waarna Van den Brink zich voornam om het beeld speels te ontregelen door een hedendaagse passant in het decor te posteren.

Tastbare herinnering

Hij kwam op het idee door een ontmoeting met Erik Somers, een historicus van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (Niod). Somers onderzocht hoe Nederlandse musea vormgeven aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, aan de historische militaire aspecten onder meer.

In 2014 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift De oorlog in het museum – Herinnering en verbeelding. De trend volgens hem: ten gerieve van jongere generaties worden herinneringen in toenemende mate tastbaar gemaakt, zoals in het kleine bunkermuseum op het terrein van EuroParcs in Dordrecht, op een steenworp afstand van de A16 tussen Rotterdam en Hazeldonk.

Twents oorlogsmuseum, Vriezeveen Beeld Lars van den Brink

Het (overigens ontzettend lelijke) sleutelwoord: ‘authenticiteitsbeleving’. Fantasie is niet genoeg. Het verleden moet worden gevoeld en het publiek eist ‘echtheid’ in de vorm van authentieke voorwerpen in een historisch decor, stelde Somers vast.

Die taak is Arnold Leevenson en een andere verzamelaar/vrijwilliger van het Dordtse bunkermuseum, Nick Vermaat (65), volledig toevertrouwd. Ze groeven met geestverwanten de bunker uit, kregen het bij de gemeente Dordrecht na lang soebatten voor elkaar dat er een museum mocht worden gevestigd en verzamelden talloze objecten van Duitse origine, via eBay en dankzij giften en toevallige vondsten.

Zó was het toen, zeggen ze in hun bunker, voor 95 procent. Om mogelijke misverstanden te voorkomen: van bewondering voor de bezetter is hier geen spoor te bekennen. De mannen willen slechts de geschiedenis tot leven brengen en dit ene verhaal van de oorlog vertellen, deels geïnspireerd door een Joodse grootmoeder (Leevenson) en een opa in het verzet (Vermaat).

Vrijheidsmuseum Groesbeek Beeld Lars van den Brink

Ze zijn niet de enigen: 40 procent van de ruim tachtig Nederlandse oorlogsmusea werd pas na 2000 opgericht. Het totale bezoekersaantal is sinds 1995 verdubbeld. De oorlog is onverminderd populair, ook na al die tijd.

In Dordrecht is de oorlog een onschuldige, eendimensionale kijkdoos geworden. Zo was het in 1942-1945 in de Duitse manschappenbunker 502, en tegelijkertijd helemaal niet.