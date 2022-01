Taskforce culturele sector publiceert plan om op veilige wijze te openen

Kappersstoelen in de Kleine Komedie voor de actie Kapsalon Theater, waarbij theaters worden omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon, uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Beeld ANP

Bij de heropening of sluiting van culturele locaties moet het kabinet voortaan een routekaart volgen. De ‘Taskforce culturele en creatieve sector’ heeft daarvoor zelf een ‘stoplicht-model’ ontworpen. Daarin is met kleuren aangegeven welke maatregelen nodig zijn bij welk risiconiveau voor ‘zalen binnen’ (theaters en concertzalen), ‘doorstroomlocaties’ (musea) en ‘buiten’ (festivals). Ook moeten er richtlijnen voor het gebruik van coronatoegangsbewijzen komen.

Dat zijn twee van de zes voorstellen die de taskforce woensdag stuurt naar de nieuwe staatssecretaris van Cultuur, Gunay Uslu (D66). Drie van de voorstellen in dit ‘openings- en herstelplan’ gaan over maatregelen om ‘wendbaar’ de coronacrisis door te komen, de andere drie betreffen maatregelen om daar ‘weerbaar’ uit te komen.

Aandacht voor zzp’ers

In het twaalf pagina’s tellende plan (inclusief bijlage) wordt om meer financiële steun gevraagd voor zzp’ers in de cultuursector. Zij hebben het door de pandemie zwaar te verduren gehad: veel instellingen bezuinigden op deze krachten. Doordat zij de sector verlaten, gaat niet alleen talent en expertise verloren, maar wordt ook het herstel van de crisis bemoeilijkt.

Om te zorgen dat de cultuursector weer overeind veert na de coronacrisis, is volgens de taskforce ook een ‘pakket van herstelmaatregelen’ nodig, waarbij onder meer in innovatie wordt geïnvesteerd. Daarbij wordt erop gewezen dat de bijdrage van de culturele en creatieve sector aan de economie voor de crisis 3,4 procent van het bbp (bruto binnenlands product) was en dat die 4,3 procent van de werkgelegenheid voor haar rekening nam.

Het is al de tweede keer in relatief korte tijd dat de cultuursector zelf met een plan komt voor verbeteringen. In 2017 werd de ‘Fair Practice Code’ gelanceerd, die een einde moet maken aan de structurele onderbetaling in de cultuursector.