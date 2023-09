Talkshow-presentator Jimmy Fallon biedt excuses aan voor grensoverschrijdend gedrag

Fallon (tweede van rechts) met Mick Jagger, Ronnie Wood en Keith Richards van The Rolling Stones, die deze week hun nieuwe album presenteerden. Beeld Getty Images

‘Het is gênant en ik voel mij zo slecht. Sorry als ik jullie en jullie familie en vrienden in verlegenheid heb gebracht’, zei hij. Deze boetedoening, die volgens deelnemers aan de Zoom-sessie ‘oprecht’ overkwam, volgt op een onthullend artikel in het blad Rolling Stone. Daarin wordt een giftige werksfeer geschetst. Bij The Tonight Show van omroep NBC zouden Fallon en leidinggevende eindredacteuren een waar schrikbewind hebben gevoerd. Fallon zou geregeld humeurig op het werk verschijnen en redactieleden om het minste of geringste de huid vol schelden.

Veel (oud)-redactieleden die Rolling Stone sprak zeiden dat hun geestelijke gezondheid te lijden had onder het onvoorspelbare en intimiderende gedrag van Fallon (48). Onder redactieleden kwam een kleedkamer in het redactiegebouw bekend te staan als de ‘huilkamer’ – een ruimte waar personeelsleden zich terugtrokken als het ze te veel werd. ‘Je wist nooit welke Jimmy zou opdagen en wanneer hij een woede-aanval zou krijgen’ vertelt een medewerker van The Tonight Show.

Over de auteur

Hassan Bahara is sinds 2021 media- en cultuurredacteur voor de Volkskrant. Daarvoor schreef hij over (online)radicalisering. Eén week in de maand doet hij dienst als tv-recensent.

Niet alleen Fallon zou zich grensoverschrijdend gedragen hebben. Ook eindredacteuren, die onder enorme druk stonden om de concurrentiestrijd met andere talkshows te winnen, zouden zich regelmatig misdragen. ‘De eindredacteuren gebruiken hun machtspositie om te intimideren’ vertelt een redactielid. ‘En de omroep is hier van op de hoogte. Ze blijven het niet alleen mogelijk maken, ze belonen dat gedrag ook.’

NBC gaat niet in op de aantijgingen in het artikel, maar laat in een reactie wel weten dat het personeel aanmoedigt om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag.

Goeiige presentator

De onthullingen in Rolling Stone komen als schok in het Amerikaanse medialandschap. Fallon, die zijn carrière begon als standupcomedian, stond vooral bekend om zijn goeiige imago, en het programma The Tonight Show als een warm, weinig kritisch bad voor beroemdheden en politici.

Fallon is niet de eerste Amerikaanse talkshowhost die achter de schermen een andere, grensoverschrijdende kant van zich laat zien. Soortgelijke beschuldigingen werden ook geuit over standup comedian Ellen DeGeneres, talkshowhost van The Ellen DeGeneres Show. Als de camera’s draaiden hield DeGeneres haar kijkers voor om ‘aardig voor elkaar’ te zijn. Gingen de camera’s uit, dan maakte de talkshowhost zich schuldig aan intimidatie en racistische opmerkingen, vertelden medewerkers in 2020 in Amerikaanse media.

Eerder dit jaar deden redactieleden van de talkshow The Kelly Clarkson Show eveneens hun beklag over een giftige werksfeer en intimiderende leidinggevende. Uitzendingen van The Tonight Show liggen op dit moment stil vanwege een langdurige staking onder Amerikaanse schrijvers en acteurs die betere arbeidsvoorwaarden eisen.