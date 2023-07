Talkshow ‘De Oranjezomer’ roept vooral veel vragen op. Waarom loopt er opeens een hond door het publiek?

De midweekse SBS6-talkshow De Oranjezomer, onder leiding van presentatrice Hélène Hendriks, is nogal een trip. Een uurtje tv waarin je om de paar tellen vertwijfeld uitroept: waarom!?

De Oranjezomer vervangt sinds afgelopen maandag het populaire mannenclubje van Vandaag Inside en doet dat qua kijkcijfers niet geheel onverdienstelijk. Met hulp van Hendriks’ vaste sidekick Özcan ‘Eus’ Akyol, een ‘kijkcijfermagneet’ volgens mediaondernemer en kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp, klimt het programma langzaam richting de 1 miljoen kijkers, en geeft daarmee concurrenten Op1 en Renze het nakijken.

Het programma is vrij van pretentie. Het wil vooral charmeren met een ontspannen huiskamergevoel en een soepele combi van licht (sport) en niet al te zwaar (een paar snippers politieke actualiteit). Kun je voor kiezen, en gezien de kijkcijfers hebben ze daar een gelukkige hand in, maar kanttekeningen zijn er wel te maken.

Waarom zaten bijvoorbeeld dinsdagavond aan de praattafel louter mannen, en waren de vrouwelijke gasten aangewezen op een plekje aan de bar? Het trio mannen van dienst – Amerikakenner Raymond Mens, tv-presentator Sander de Kramer en homo universalis Eus – was koddig, grapte veel onder elkaar, en schudde losjes meninkjes uit de mouw over de politieke strijd tegen overmatige alcoholconsumptie en de trainerswissel bij PSV. Jongetjes onder elkaar, met jongetjesmeningen die voor heel wat kijkers kennelijk niet te versmaden zijn.

Presentatrice Hélène Hendriks geeft een rukje aan het haarimplantaat van Amerikakenner Raymond Mens Beeld SBS

Terwijl de vrouwen aan de bar toch een stuk interessanter waren. Oud-wielrenner Leontine van Moorsel en sportjournalist Noa Vahle, misschien niet de grootste lachebekjes, spraken helder en met verstand van zaken. Als deskundigen, kortom, die je een prominentere plek in een praatprogramma zou gunnen. In plaats daarvan kon Amerikakenner Raymond Mens – een serieus iemand, zou je na bestudering van zijn Wikipedia-pagina denken – uitweiden over een huwelijk dat hij tussen twee van zijn vrienden mocht sluiten. Een afhaakmoment. De rest van het programma werd deze kijker vooral in beslag genomen door de waarom-vraag.

Waarom ligt er een onaangeroerd kaasplankje op tafel? Waarom worden er telkens shots vertoond van een verregend plein in Breda? Waarom zitten er mensen in militair uniform tussen het publiek? Waarom loopt er opeens een hond door het publiek? Waarom gaat het opeens over hoe hoeveel hotdogs Eus in een uur naar binnen kan werken? Waarom, als gasten toch hun doorsneemeningen mogen geven over kwesties als de vluchtelingenproblematiek, niet ook Leontine van Moorsel en Noa Vahle hierover aan het woord laten?

De luidste waaromvraag klonk tegen het eind van het programma. Het gebabbel was plotseling bij haarimplantaten uitgekomen. Alle drie de mannen vertelden er eentje te hebben, ingebracht in Turkije. Voordat duidelijk werd welk kronkelpad nu was ingeslagen, gaf Hendriks een rukje aan de kuif van de blonde Amerika-kenner. Het haar bleef zitten.

Waarom? Waarom gebeurt dit? Ik hoop dat een van de kijkers van De Oranjezomer mij dit eens kan uitleggen.