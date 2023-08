‘Talk to Me’ is een zowel beklemmende als gruwelijke horrorfilm over de wurggreep van rouw ★★★★☆

Sophie Wilde als Mia in ‘Talk to Me’ van Danny en Michael Philippou.

Het horrorgenre heeft een opvallende fascinatie voor het duistere leven van afgehakte handen. De grijpers uit Orlacs Hände (1924), The Beast with Five Fingers (1946), The Hand (1981) en Evil Dead 2 (1987) verbleken bij het exemplaar uit Talk to Me, het indrukwekkende speelfilmdebuut van de Australische regisseurs Danny en Michael Philippou. Wat een briljant idee van de broers en hun medeschrijvers om de gebalsemde rechterhand van een gestorven medium op te voeren als schakel naar gene zijde.

En wat een tot de verbeelding sprekend, mogelijk iconisch ontwerp heeft production designer Beth Ryan die hand gegeven. Het lichaamsdeel is gehuld in lijkwit keramiek en bekrabbeld met onleesbare teksten; de houding mannequin-achtig, de vingers lang en slank. Vanuit sommige cameraposities nodigt de hand uit tot een bedrieglijk vriendschappelijke begroeting, om vanuit andere standpunten naar zijn volgende slachtoffer te klauwen.

Over de auteur

Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

De hand belandt in Talk to Me op jongerenfeestjes, als levensgevaarlijke partydrug. De regels voor het gebruik zijn glashelder, leert de 17-jarige Mia (Sophie Wilde) wanneer ze zo’n feestje bezoekt. Leg je hand bij kaarslicht in die van het medium, zeg ‘Praat met me’ en je komt in contact met een schijnbaar willekeurige geest, zeg ‘Ik laat je binnen’ en de geest neemt je over. Zolang deze toestand maximaal 90 seconden duurt, is er niets aan de hand. Mia, die worstelt met de recente dood van haar moeder, gelooft er allemaal niks van – totdat ze zelf haar hand in dat grafkoude aardewerk legt.

Ook Mia’s ex (Otis Dhanji) doet mee, net als Riley (Joe Bird), het jongere broertje van Mia’s boezemvriendin Jaden (Alexandra Jensen). Steeds beland je als toeschouwer meteen in het tussen leven en dood schemerende perspectief van de personages – wie is dat blubberige waterlijk dat opeens aan tafel zit? Tegelijkertijd maken de Philippou’s voelbaar waarom deze een-op-een-seances als een verslavende challenge werken, waartoe de deelnemers zich ook door groepsdruk gedwongen zien. Dan is het een kwestie van afwachten tot het vreselijk misgaat, in een zowel beklemmende als gruwelijke film die misschien vooral over de wurggreep van rouw gaat.

Talk to Me houdt zich knap staande naast voorgangers als Ringu (1998) en It Follows (2014). Het scenario wordt gaandeweg wat rommelig, maar wat betreft de hellevaart van Mia en co kennen de Philippou’s en hun toegewijde cast geen enkel taboe of creatieve rem. En dat is toch precies wat een heerlijk ontsporende nachtmerrie als Talk to Me nodig heeft.