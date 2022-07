Talentvolle acteurs hebben met Hello Again een taaie musical in handen ★★★☆☆

Desi van Doeveren als ‘De actrice’ (links) en Doris Baaten als ‘De senator’ in Hello Again. Beeld Neeltje Knaap

De Kernploeg is een mooi initiatief van een groep theatermakers om elke zomer een kleinschalige, onbekende musical uit het rijke Amerikaanse repertoire naar Nederland te brengen. Sinds 2017 waren er drie producties te zien, met als uitschieter de vlotte komedie Vrouwen op de rand van een zenuwinzinking in 2019. Na twee zomers uitstel kon voorstelling nummer vier, Hello Again, nu eindelijk in première gaan.

Opnieuw heeft de Kernploeg een imposante collectie van musicaltalent verzameld voor maar een korte repetitie- en speelperiode. Al dat talent heeft dit keer wel te kampen met een nogal taai en ernstig stuk, waarbij de complexe vertelvorm de emotionele beleving van de kijker in de weg zit.

Hello Again is een musical uit 1993, met aaneengesloten muziek van componist Michael John LaChiusa, die ook de liedteksten schreef. De voorstelling, gebaseerd op het toneelstuk Reigen van Arthur Schnitzler, bestaat uit tien seksuele ontmoetingen in steeds een ander decennium van de 20ste eeuw. Het begint rond 1900 met een ruwe ontmoeting tussen een soldaat (Stef van Gelder) en een hoer (Brigitte Heitzer). Daarna schakelen we kriskras door de eeuw en de bijbehorende historische context. We belanden onder meer in een veldhospitaal tijdens de Vietnamoorlog en op het dek van de zinkende Titanic. Een van de twee liefdespartners stapt steeds over naar de volgende scène, waardoor een soort liefdes-estafette ontstaat.

Gemene deler in de scènes is de wrijving, de botsende verlangens en grenzen van de partners, en de problemen na afloop. Lust en liefde zijn complexe, vaak frustrerende aangelegenheden, wil het stuk tonen, in welke tijd of plaats ze zich ook afspelen.

Die opeenvolging van liefdesscènes en het bijbehorende relatiejargon (met zinnen als ‘Huwelijken gaan stuk als je liegt’) wordt eentonig en gaat vervelen. Gelukkig is de muziek wel goed, al is het maar omdat het zevenkoppig orkest onder leiding van Rosite van der Woude het zo fraai uitvoert. Doordat LaChiusa zijn scènes in tien decennia situeert, kon hij uitgebreid variëren in muziekstijlen. Hij gaat van de swingende jazz uit de Roaring Twenties naar jarenzeventigdisco, met als verbindend element lyrische, klassieke ballades met een hoofdrol voor strijkers en blazers.

De spannende muziek stelt de acteurs in staat een visitekaartje af te geven. Lisse Knaapen is krachtig als de zuster op het slagveld, Cystine Carreon heeft een knallende solo als teleurgestelde echtgenote en Marijn Brouwers heeft een leuke rol als patserige schrijver en filmmaker in het New Yorkse nachtleven van de seventies. Het is sowieso knap hoe de acteurs zich durven te geven in diverse seks- en naaktscènes, die door regisseur Benno Hoogveld opvallend intiem zijn geënsceneerd. Maar al met al zit je bij Hello Again toch meer te kijken naar een showcase van zeer getalenteerde acteurs en zangers, dan naar een verhaal dat je daadwerkelijk bij de strot grijpt.