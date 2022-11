Takeoff (1994 - 2022) gaf met de hiphopformatie Migos vorm aan de Dirty South Sound uit Atlanta

Takeoff tijdens een optreden in Los Angeles in september 2021. Beeld Getty Images for Global Citizen

Een overdosis of een kogel; soms lijkt alsof het leven van jonge, zwarte Amerikaanse rappers slechts door een van de twee wordt beëindigd. Takeoff was dinsdag de zoveelste rapper die door wapengeweld om het leven kwam. In Houston, Texas werd het lid van Migos, de hiphopformatie uit Atlanta die sinds 2013 successen boekte, doodgeschoten.

Kirshnik Khari Ball, de echte naam van Takeoff, is niet ouder geworden dan 28 jaar. En met Takeoff is Migos, een van de meest invloedrijke crews van zijn generatie, tot een definitief einde gekomen.

Samen met acts als Gucci Mane en Future vertegenwoordigde Migos de zogenoemde Dirty South Sound uit Atlanta. Volgens het Amerikaanse toonaangevende entertainmentmagazine Billboard heeft de groep ‘popcultuur én de Engelse taal beïnvloed door hun Atlanta-achtergrond naar de mainstream te brengen’.

Migos bestond naast Takeoff uit diens oom Quavo en zijn neef Offset. In de Verenigde Staten raakten ze vanaf 2013 en hun debuutsingle Versace steeds populairder. Het tweede album Culture uit 2016 betekende een echte doorbraak naar de mainstream en de single van dat album Bad And Boujee kwam op nummer één van de Amerikaanse hitlijsten.

In de begindagen echter werd Migos al opgemerkt door de popmedia. Versace kreeg in 2013 een plekje in de jaarlijstjes van media als Rolling Stone, Spin en Pitchfork. Maar de sound van Migos kristalliseerde volledig uit op het eerdergenoemde album Culture. Dat bestond uit raps die in een altijd staccato reeks van enkele lettergrepen werd gepresenteerd op een beat van knisperende hi-hats en een diepe bas: het bekende trap-geluid.

Sterker nog vorig jaar beweerde het trio in het muziektijdschrift NME dat zij het trap-genre wereldwijd populair hadden gemaakt maar dat ze er nooit de erkenning voor hadden gekregen.

Er zijn meer voorbeelden van Migos-kenmerken die door anderen zijn op- dan wel ingepikt. Zanger/rapper Drake moest de hitpotentie van Versace hebben aangevoeld, want hij maakte er in hetzelfde jaar nog een remix van en voegde er een couplet aan toe.

Drake ging ook aan de haal met de dansmove The Dab die viraal ging en nu voor altijd met de Canadese megaster wordt geassocieerd. Terwijl die move – stel je een opkomende niesbui voor, wend je hoofd af en begraaf hem in je elleboog van je ene arm, terwijl je andere een heil Caesar groet brengt – was uitgevonden door het trio uit Atlanta. In 2015 brachten ze al het nummer Look At My Dab uit.

Die invloed zal ook de reden zijn geweest dat Takeoff, Quavo en Offset zichzelf graag The Black Beatles noemden. Het trio werkte samen met bekende popsterren als Cardi B, Nicki Minaj en Katy Perry. Maar naast alle successen was er ook een duistere kant aan Migos. Na een verkort optreden op de Georgia Southern University in 2015 werden de drie leden van Migos gearresteerd en twee dagen vastgehouden wegens onder meer het bezit van marihuana en onrechtmatig bezit van vuurwapens.

Twee jaar geleden werd Takeoff voor de rechter aanranding en vrijheidsberoving ten laste gelegd. Het was dit jaar zelfs onduidelijk of de crew nog wel bestond omdat de ex-vriendin van Quavo het bed had gedeeld met Offset. Quavo en Takeoff brachten dit jaar een album uit zonder Offset.