‘Sympathy for the Devil’ kan rekenen op het spel van Nicolas Cage, maar zakt toch langzaam in ★★☆☆☆

Sympathy for the Devil

Op weg naar het ziekenhuis waar zijn vrouw aan het bevallen is, krijgt een keurige huisvader (Joel Kinnaman) een onverwachte passagier (Nicolas Cage) die hem met een pistool bedreigt. Wat volgt, is een lange autorit door nachtelijk Nevada, waarbij het motief van de griezelige man – knalrood haar, rood glimmend jasje, satanische lach – beetje bij beetje wordt onthuld. Sympathy for the Devil is een thriller die het van twee zaken moet hebben: het manische spel van Cage en een plottwist. Op het eerste kan regisseur Yuval Adler (The Secrets We Keep) wel bouwen, maar de tweede valt tegen, waardoor de film na een intrigerend begin langzaam inzakt.