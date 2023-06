‘Sweet Sixteen’ is een aangrijpende, troostrijke en ook grappige dialoog over zelfdoding ★★★★☆

Sigrid ten Napel (links) en Hanna van Vliet in ‘Sweet Sixteen’ door Orange Theatre Company. Beeld Arjen Veldt

Dunya doet haar spreekbeurt over zelfmoord. Het is de avond voordat ze in de klas gaat vertellen over wat er twee jaar daarvoor gebeurd is. Haar zus Dido beroofde zichzelf toen van het leven, een dag voor haar 16de verjaardag. Erover praten deed Dunya niet graag. Daar moet nu verandering in komen. Ze oefent de spreekbeurt op haar kamer, maar dan komt opeens Dido binnen, als geest of gewoon een personage in haar hoofd, en krijgt ze de kans om de vraag te stellen die haar al zo lang bezig houdt: waarom, Dido?

Over de auteur Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over toneel en jeugdtheater.

Sweet Sixteen is een aangrijpende, troostrijke, maar ook grappige dialoog tussen twee zussen over zelfdoding. Casper Vandeputte he stuk in 2019 voor een reeks voorstellingen op scholen door de Toneelmakerij, geregisseerd door Belle van Heerikhuizen. Het Amsterdamse Orange Theatre Company heeft ervoor gezorgd dat deze fantastische voorstelling nu opnieuw te zien is, maar dan in het theater.

Deze kleine maar ambitieuze theatergroep produceert Engelstalig theater voor een internationaal publiek. Toch werd er gekozen voor twee Nederlandse actrices, die (met behulp van een coach) foutloos Engels lijken te spreken: Hanna van Vliet (die eerder al Dunya speelde) en Sigrid ten Napel als de fladderige geest van Dido. Maar die keuze is niet zo vreemd als je ziet wat ze op toneel klaarspelen: het tweetal brengt dit grote drama terug tot menselijke proporties.

We zien twee kwetsbare pubers die elkaar plagen, stoer doen, lief zijn, keihard zijn, Billie Eilish draaien en op die manier een gesprek voeren over leven en dood. En dat is niet alleen belangwekkend, maar ook ongelofelijk ontroerend.

Sweet Sixteen Theater ★★★★☆ Door Orange Theatre Company, tekst Casper Vandeputte, regie Belle van Heerikhuizen, met Hanna van Vliet en Sigrid ten Napel 16/6, Het Amsterdams Theaterhuis. Daar t/m 25/6.