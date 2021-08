‘Sweat’ verkent op een originele manier de wereld van influencers ★★★★☆

Sweat

Fitnessgoeroe Sylwia – knalroze sportoutfit, het blonde haar strak naar achteren in een paardenstaart – beukt er in een anoniem Pools winkelcentrum met verkwikkende energie een training doorheen. Na afloop krijgt ze cadeautjes van fans, een enkeling valt haar huilend in de armen. In de kleedkamer neemt ze voor haar zeshonderdduizend volgers een kort, ogenschijnlijk integer dankfilmpje op, een van de meerdere filmpjes die ze op een dag met de wereld deelt.

De Poolse Sylwia is zo’n archetypische, op internationale leest geschoeide influencer: inwisselbaar mooi en intimiderend fit, het eigen lichaam als schoolvoorbeeld van haar keer op keer herhaalde boodschap over gezond leven en goed trainen – ook al is die training mogelijk het enige betekenisvolle in haar eigen leven.

Dat er in het sterke Sweat een beduidend minder opgepoetste en hoogst eenzame parallelle werkelijkheid bestaat, ligt voor de hand. Regisseur en scenarist Magnus von Horn (The Here After) presenteert de op zichzelf tamelijk clichématige keerzijde van het influencersbestaan ook allerminst als een verrassing. Sylwia deelt een filmpje waarin ze huilend toegeeft naar liefde te verlangen: gewoon, iemand die af en toe zegt dat alles goedkomt. Echte vrienden zijn nergens te bekennen, uiteraard. En voor de ingang van haar ijskoud ingerichte appartement bivakkeert een morsige man in een auto die naar zijn gulp grijpt wanneer ze hem vraagt te vertrekken.

Dat de Zweedse Von Horn (37) desondanks niet verzandt in gemakzuchtig schieten op de existentiële leegte van het Instagramsterrenleven, tekent zijn talent als verteller. Hij verkent met een scherp oog voor detail machtsverhoudingen en klassenverschil in de online en offline wereld. De verfijnde invulling van hoofdrolspeler Magdalena Koleśnik maakt Sweat tot een film die zich moeilijk in een hokje laat stoppen.

Net als het verder onvergelijkbare Eighth Grade (2018) van Bo Burnham biedt Sweat een fascinerende inkijk in het leven van een online native, zonder dwingend oordeel over het hoofdpersonage. Natúúrlijk is Sylwia een leeghoofdige fitnessmachine, maar tegelijk is dat slechts een deel van een gelaagde, deels ondoordringbare persoonlijkheid.

Knap hoe Kolesnik de energie die Sylwia cultiveert voor haar telefooncamera ook in haar dagelijks leven laat doorschemeren: dan schiet haar gezicht zelfs tijdens een verrukkelijk nerveus gefilmd verjaardagsfeestje in het krappe appartement van haar moeder zomaar in de onlineglimlachstand. Met haar digitale persona creëert ze – soms ogenschijnlijk onbewust – een soort pantser tegen de echte wereld. In Sweat is de vraag niet óf, maar wanneer en hoe het pantser breekt.