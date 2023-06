Swans vertrouwt tegenwoordig op het fijnkorrelige schuurpapier van dissonanten en trage soundscapes ★★★★☆

Nee, Michael Gira gaat nog niet dood. De hoofdman van de Amerikaanse industrial noiseband die in de jaren tachtig en negentig gold als ‘de hardste experimentele band in de wereld’, zag zich recent genoodzaakt online geruchten te ontkrachten. Niettemin waart de dood rond op het zestiende album van Swans, The Beggar. Zozeer dat de plaat als een muzikaal ritueel klinkt voor een confrontatie met Magere Hein.

Op Paradise Is Mine vraagt Gira zich af: ‘Am I ready to die?’ Gewoon de fascinatie van een oude man met zijn naderende einde, volgens Gira (69). Het folky Unforming straalt zelfs berustende kalmte uit.

Swans hanteert allang niet meer hamer en aambeeld. Gira vertrouwt tegenwoordig op het fijnkorrelige schuurpapier van dissonanten en lange, trage soundscapes. Samen vormen ze sluiers van verraderlijke rust die over de muziek hangen. Michael Is Done klinkt als een wiegeliedje uit een horrorfilm. Maar halverwege volgt een catharsis van aangehouden akkoorden en koorzang. Indrukwekkend.

Swans The Beggar Noise/rock ★★★★☆ Mute/Pias