Svenja Flasspöhler zoekt de grenzen van de menselijke gevoeligheid op, maar is niet altijd gefocust ★★★☆☆

‘Johan is ridder. Geweld maakt deel uit van zijn leven, hij weet niet anders. Johan plundert, verkracht, kwelt weduwen en wezen, verminkt zijn slachtoffers.’ En dat alles doet Johan zonder ook maar met zijn ogen te knipperen, volgens de Duitse filosoof Svenja Flasspöhler. Johan bekommert zich niet om het gevoelsleven van anderen, en trouwens ook niet om dat van zichzelf. Dat kan hij zich niet permitteren. Johan moet namelijk constant op zijn hoede zijn. Vergelijk die middeleeuwse ridder eens met een moderne man die zichzelf ‘een taalgevoelige feminist’ betoont, vraagt Flasspöhler de lezers van Sensibel. Wat een verandering! En is het niet pure beschavingswinst om gevoel te kunnen opbrengen voor de behoeften van jezelf en anderen?

De grote 20ste-eeuwse socioloog Norbert Elias heeft dat in ieder geval zo willen begrijpen. In Het civilisatieproces verhaalt Elias hoe wij onszelf en elkaar gaandeweg in toom gingen houden, bijvoorbeeld door netjes te gaan eten en geen seks meer te hebben in nabijheid van anderen. Zelfbeheersing werd een teken van sociale klasse, ‘hoffelijk’ gedrag een manier om je te onderscheiden van het minder verfijnde gepeupel. En waar mensen hun primitieve impulsen via zelfdwang weten te dempen, ontstaat ruimte voor sensibiliteit, aldus Elias. Leden van zo’n samenleving kunnen steeds subtielere schakeringen van gevoelens in zichzelf en anderen gaan opmerken. Hun directe leefomgeving is er nu veilig genoeg voor.

Zo bezien is het dus iets om te vieren dat mensen van allerlei slag momenteel aandacht vragen voor hun pijn en wijzen op het geweld dat schuilgaat achter alledaags taalgebruik, waar ridder Johan niets van zou hebben begrepen. Sommige hedendaagse borreltafelridders begrijpen het nog steeds niet, en spreken smalend van ‘sneeuwvlokjes’ die erkenning eisen voor het leed dat de wereld hen aandoet en blijkbaar niet eens het verschil kennen tussen pijn aangericht door harde vuisten of door ondoordachte woorden.

Soorten sensibiliteit

Flasspöhler is minder denigrerend. ‘Openhartige, moedige uitingen van aan den lijve ondervonden leed kunnen gedeeld, erkend leed worden en zo tot maatschappelijke veranderingen leiden’, schrijft ze. Maar ze citeert ook Nietzsche, die vond dat sommige mensen hun gevoeligheid veel te veel cultiveren. Dergelijke types laten zich ‘door één ervaring, door één smart, vaak al door één miniem onrecht, reddeloos doodbloeden’, meende hij. En daarmee snijdt Flasspöhler een kwestie aan die onder de huidige cultuurstrijd broeit: wanneer slaat een sensibiliteit die je in staat stelt om symptomen van structureel geweld op te pikken, om in egocentrische overgevoeligheid die zichzelf veel te belangrijk maakt? Weidser geformuleerd: is groeiende sensibiliteit echt wel altijd beschavingswinst?

Dat hangt ervan af welk type sensibiliteit de overhand krijgt, lijkt Flasspöhlers antwoord. Ze voert Rousseau op, die stelde dat beschaving lang niet altijd het juiste soort sensibiliteit oplevert. Naarmate de beschaving voortschrijdt, gaan mensen zichzelf volgens Rousseau vaak richten op de heersende maatschappelijke mores, waarmee zij afdrijven van de goede, authentieke behoeften die ze voelden in de natuurtoestand. Zij worden daarmee dus juist minder sensibel voor wat er werkelijk toe doet. In Rousseaus voetsporen tredend, onderzochten tal van literatoren en filosofen in de 18de eeuw de waarde van het voelen. Gevoeligheid werd iets om trots op te zijn in deze ‘eeuw van de tranen’. Die romantische trek valt in onze maatschappij nog steeds te herkennen. Gevoelens zouden waarachtig en authentiek zijn en regels juist koel en gewelddadig, dus naar je gevoel moet je luisteren – dat verhaal.

Stellingname

Als oud-hoofdredacteur van Philosophie Magazin heeft Flasspöhler een fijne neus voor actuele maatschappelijke kwesties met een filosofische grondtoon. Ze haalt tal van interessante denkers van stal en geeft levendige voorbeelden. Toch wekt haar boek niet alleen maar bewondering op. De redeneringen zijn soms rommelig en schetsmatig, de zinnen bij precieze lezing onbegrijpelijk. Het thema is duidelijk, maar wat is nu precies de focus?

Ondertussen zit er wel een interessante stellingname in haar boek verborgen. Een maatschappij waar gevoel een grotere rol krijgt, heeft beschavingswinst geboekt, daarover kunnen Rousseau en Elias het eens zijn. Gevoel toelaten is voor beiden een teken van een beter, dieper leven. Maar verder lijkt Flasspöhler partij te trekken voor Elias. Gevoel zonder verdere reflectie kan tiranniek worden, stelt ze terecht, en die romantische nadruk op authenticiteit werkt een pijncultus in de hand. Cultgroepen die gevoel behandelen als een soort sacraal eindstation en elk leed bij voorbaat willen voorkomen, zetten zichzelf klem en stoten andersvoelenden af. Dat moet je niet willen. Maar als sensibiliteit betekent dat je durft na te denken over wat de gevoelens van jezelf én van anderen te zeggen hebben over een gedeelde wereld, ja, dan maken gevoelige mensen de wereld echt beschaafder.

Svenja Flasspöhler: Sensibel – Over de grenzen van de menselijke gevoeligheid. Uit het Duits vertaald door Albert Bodde. Uitgeverij Ten Have; 224 pagina’s; € 20,99.