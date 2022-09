Sven Kockelmann kwam in zijn interview met premier Rutte niet toe aan uitdiepen

Ja, het is gelukt, was het heuglijke nieuws waarmee ik dinsdag wakker werd. Een ruimtesonde van de Nasa heeft enkele uren voor mijn ontwaken op 11 miljoen kilometer afstand de planetoïde Dimorphos geraakt. Met die botsing wordt de koers van het rotsblok mogelijk een beetje veranderd, een geslaagd experiment voor als de mensheid ooit een meteoriet op zich af ziet komen die het leven op aarde bedreigt: gewoon een trap verkopen. Opzouten.

Sven Kockelmann interviewt Mark Rutte bij Op1. Beeld WNL

Op1 had maandagavond laat meesterinterviewer Sven Kockelmann in stelling gebracht om een ander brok schijnbare onverzettelijkheid te bestoken: premier Mark Rutte. Bange vraag vooraf: zou het Kockelmann, sinds enige tijd deel uitmakend van de bloedgroep WNL (’het rechtse geluid’), in Op1 lukken de koers van de volgens de populariteitspolls nog zo weinig vertrouwde eerste minister een zwieper te geven? Als één journalist in staat mocht worden geacht het imago van de liberale Dimorphos een fractie te kantelen, dan Nasty Sven.

Locatie? Statig, aan de ramen van het Catshuis in Den Haag, dat werd gegeseld door herfstige slagregens. Duur? Een lang uur. Kockelmanns voorbereiding op het interview? Zoals altijd: voorbeeldig. Wenkbrauw? Geregeld opgetrokken. Tanden? Laten zien. Doorbijten? Dat niet. Dat laatste zou ook niet verstandig zijn geweest, want Rutte toonde zich van het roestvrijstaal dat na talloze lichtjaren premierschap nog niet de minste slijtage of krassen vertoont. Misschien zijn er haarscheurtjes, maar hij hield die knap verborgen.

Veel actuele Haagse kwesties kwamen aan de orde – en dat was meteen ook een van de dompers. Aan het daadwerkelijk uitdiepen ervan kwam Kockelmann meestal niet toe, omdat het volgende onderwerp zich door de tijd gedwongen al weer aandiende. Zo verdiende Ruttes vergelijking van Poetin met Hitler meer ruimte, alsook de juridische stappen die het kabinet overweegt tegen FvD-stoottroeper Pepijn van Houwelingen. Wel besproken werd de systematiek van de aangifte tegen het Kamerlid dat de ministers Kuipers (‘Ernst’, noemde Rutte hem) en Van Gennip (‘Karien’) op Twitter bij een nazivlag fotoshopte. Maar niet de belangwekkender onderliggende kwestie: hoe democratisch weerwerk te bieden aan het fascistoïde grauw.

Interessant om te horen hoe de premier de warme teamgeest van het kabinet probeerde te benadrukken door het veelvuldig gebruik van voornamen – Carola, Ernst, Karien – en des te pregnanter de uitwijkmanoeuvres rond de namen die het familiegevoel kunnen verstoren: Wopke (Hoekstra, CDA-splijtzwam in de stikstofkwestie), Erik (van der Burg, koene ridder in de strijd voor een minder gênant asielbeleid). Ook Kockelmann zweeg erover – misschien toch huiverig voor een dissonant in het rechtse geluid van zijn WNL?

Nóg een keer liet de interviewer de kijker in het ongewisse. Rutte vertelde dat hij de dag waarop hij met twaalf jaar de langstzittende premier was geworden niet had gevierd, maar ‘zoals Privé had laten zien halfnaakt had doorgebracht op een balkon in Oostenrijk’. Huh? Kockelmann trok zijn wenkbrauw zelfs niet op.