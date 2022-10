Suze Robertson was vernieuwend in haar ruwe verbeelding van spinsters, takkensjouwsters en landwerksters ★★★★☆

Suze Robertson, Kerk te Katwijk (circa 1908-1912), olieverf op doek, 89 x 77 cm. Beeld Collectie Centraal Museum Utrecht, aankoop 1943.

Eerst het nieuws: Suze Robertson (1855-1922), de ooit beroemde modernist, gebruikte foto’s. Ze dienden als hulpmiddel bij het schilderen van haar stadsgezichten. Robertson gebruikte ze om tot een goede compositie te komen. Ze vouwde bij zo’n foto bijvoorbeeld een stuk van de hemel weg wanneer die haar te hoog voorkwam. Dit werd ontdekt bij het onderzoek voor de Robertson-tentoonstelling in Museum Panorama Mesdag. Men doet er de vondst fijntjes uit de doeken.

Men heeft iets met Robertson, daar in de Hofstad. Negen jaar geleden, in de winter van 2013/14, wijdde het museum ook al een expositie aan de Haagse schilder. Van die presentatie herinner ik me vooral het uitgeklede karakter. De Robertsons hingen daar toen zonder noemenswaardige chronologie of toelichting, als ging het om een kunstbeurs of verkooptentoonstelling. De huidige expositie, die werd gemaakt in samenwerking met Robertson-kenner Kees van der Geer, is veel beter. Zij toont Robertsons werk in de context van haar tijd en leven, en stuurt aan op eerherstel. Robertson, heet het, was een ‘radicale vernieuwer’ en dient als zodanig te worden erkend.

Suze Robertson, 'Hoekje van het atelier' (ca. 1898-1903), waterverf op papier, ca. 65x45 cm. Beeld Particuliere collectie

Vernieuwend was Robertson zeker als peintre du peuple, schilder van het volk – een rol die tot dan toe voornamelijk was ingevuld door mannen. Ze richtte zich op een specifiek deel van het volk: het vrouwelijke. Het waren de spinsters, takkensjouwsters, landwerksters en andere, onder deplorabele omstandigheden werkende vrouwen die Robertson schilderde. Ze zocht ze op in hun schrale, Noord-Brabantse onderkomens, zoals Vincent van Gogh een paar jaar ervoor had gedaan.

Ze leek haar voorkeuren te hebben: hoe ouder of doorleefder, hoe geschikter. Robertson zag schoonheid in het verval of voelde zich er in elk geval toe aangetrokken – wanneer ze gebouwen schilderde, zoals ze deed in Noordwijk, koos ze ook vaak panden die rijp waren voor de sloop.

Het verval zie je ook bij Pieternella Verhoeven, een kromme, 80-jarige boerin uit Dongen. De Amsterdamse schilder August Allebé ontdekte haar, waarna andere kunstenaars de deur bij haar platliepen. Op Robertsons portret zit de tandenloze vrouw op een stoel die zijn beste tijd heeft gehad, een stel speelkaarten in de hand. Vanonder een ouderwetse Dongense muts kijkt ze ons argwanend aan. Het schilderij heeft een hoog knibbel-knabbel-knuisjegehalte, al kan dat conditionering mijnerzijds zijn. Het lijkt vaag op het werk van Jozef Israëls, maar dan haastiger, ruwer.

Suze Robertson, Pietje – Lezend meisje (circa 1898), olieverf op paneel, 42 x 32 cm. Beeld Particuliere collectie

Toen Robertson vijftien jaar later was neergestreken bij de spinsters in Heeze, was dat ruwe haar handelsmerk. Genrestukken uit die tijd, zoals Takbreekster, Aardappelschillen, Vrouw aan ’t spoelwiel en Melk voor de poes zijn donkerder, gloedvoller en contrastrijker dan haar eerdere werk en dat van haar tijdgenoten. Houtsneden van olieverf, dat lijken het. De figuren erop lijken ook van hout, met hun gebutste koppen en oogkassen donker als die van doodshoofden. Ik vind deze schilderijen moeilijk om van te houden, en nog moeilijker om af te serveren. Ze zijn even onaantrekkelijk als oorspronkelijk. Ze zijn doortastend. Ze tonen een sterk vereenvoudigde versie van de wereld; een die beklijft in al z’n dik opgebrachte smoezeligheid. Het was dat vereenvoudigende (en kleurrijke), denk ik, dat aanstormende schilders als Piet Mondriaan en Charley Toorop aantrok in Robertson. Het is waarom ze nu wordt gerehabiliteerd, maar niet waarom ik haar waardeer.

Ik hou meer van haar om haar werken die in haar tijd al als traditioneel werden gezien: de vaardige houtskoolportretten van model Adolphe Boutard; de met finesse geschilderde aquarellen van een hoekje van haar atelier; de tedere portretten van haar buurmeisjes, beiden Petronella geheten. Het is hier, meer dan in het expressieve, dat je ziet hoeveel Robertson als schilder in haar mars had. De samenstellers van de tentoonstelling, erop gebrand om Robertson als voortrekker op het schild te hijsen, lijken daar een beetje overheen te kijken. Wie weet deed Robertson dat zelf ook wel .

Dagelijks werk/ aardappelschillen (ca. 1905), olieverf op doek, 103x87 cm. Beeld Groninger Museum

Geen bloemstillevens Net als veel andere ambitieuze vrouwelijke schilders in de 19de eeuw kreeg Suze Robertson veel tegenwind. Zij ­reageerde daarop met ­onverzettelijkheid. Toen haar mannelijke leerlingen op de Rotterdamse Academie haar door middel van een open brief in de krant probeerden te weren uit de naaktmodellenklas, gaf ze daar niet aan toe. En toen haar en haar seksegenoten de toegang werd ontzegd tot de leeszaal van de kunstenaarssociëteit, zorgde ze ervoor dat die zaal voor één dagdeel toch toegankelijk bleef. Ook in haar huwelijk vond ze weinig support. Robertsons echtgenoot, de kerkenschilder Bisschop, een man die zo traag produceerde dar hij beter Stoffel de Schildpad had kunnen heten; vond het maar niks dat zijn vrouw zonder begeleiding naar Brabant ging. Het belette haar niet om te gaan. Daar vond ze nu eenmaal haar onderwerpen. Aan de genres die indertijd geschikt werden geacht voor vrouwen, zoals ­bijvoorbeeld bloemstil­levens, had Robertson een broertje dood. Zij was niet zo van het lief­lijke. Zelfs haar ‘meisjeskopjes’ zijn nooit zoet.