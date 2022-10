Suzanna Jansen schakelt soepel tussen herinnering en historie, maar vult iets te veel in ★★★☆☆

Suzanna Jansen Beeld Mark Uyl

Een goed onderwerp voor een boek ligt vaak dichtbij. Dat gold voor de twee eerdere non-fictieboeken van Suzanna Jansen, Het pauperparadijs (2008), dat vertelt hoe haar voorouders in de opvoedkundige instelling in Veenhuizen woonden, en Ondanks de zwaartekracht (2018), waarin Jansen, die opgroeide in de destijds frisse, keurige, cultuurarme Amsterdamse tuinstad Slotermeer, haar meisjesdroom najaagt: ballerina worden. Beide boeken gaan over mensen die zich ontworstelen aan hun milieu en hunkeren naar een ander leven.

Ook Jansens nieuwe boek, De omwenteling of de eeuw van de vrouw, heeft wortels in haar familiegeschiedenis. Ook nu wordt geworsteld in een poging te ontsnappen. Ditmaal door Betsy Dingemans (1922-2015), de moeder van de schrijfster. Anders dan háár moeder en grootmoeder werd zij geen dienstbode, maar werkte ze, na het halen van haar mulo-diploma, tot haar grote vreugde op kantoor. Tot ze trouwde, met Chris. Ze raakte zwanger, werd huisvrouw en moeder van vijf dochters. Haar leven bestond uit zorgen voor anderen. Dat haar man af en toe op zondag nasi maakte gold als bijzonder geëmancipeerd.

Mooi beschrijft Jansen hoe bij moeder en dochters de ontevredenheid groeit met dit gedoemde vrouwenlot, en bij Betsy én haar dochters het feminisme aanslaat. De verschillen zijn groot: voor de dochters is het vanzelfsprekend dat zij zich niet tot huisvrouw laten kussen door een knappe prins, dat zij gaan studeren en een carrière hebben, ook als ze kinderen krijgen. Betsy begint voorzichtig met vrijwilligerswerk in de bibliotheek, doet avond-vwo en krijgt een klein betaald baantje.

Ontroerend is het als ze samen optrekken. In 1981 doen de moeder én haar jongste dochter Sanne (Suzanna) mee aan de staking tegen de omstreden abortuswet met vijf dagen bedenktijd. Betsy hangt een laken op het balkon als teken van solidariteit. Zonder tekst, dat zou te provocerend zijn, maar toch. Mooi is ook hoe moeder en dochters, allen scholieren, praten over de boeken die ze bij Nederlands op hun literatuurlijst zetten.

Langzame emancipatie

Jansen trekt deze ‘kleine’ geschiedenis van het gezin waarin ze opgroeide in een breder verband. Ze schetst de langzame, onafwendbare emancipatie van de vrouw in het Nederland van de 20ste eeuw. Dat is een enorm onderwerp, en loopt ook met grote stappen door de eeuw, maar interessant is het wel, vooral door de weerspiegeling van de geschiedenis in de gebeurtenissen in het leven van Betsy. Die wisselwerking geeft dit boek een prettig reliëf.

We gaan van een vrouwenmars in 1789 in Parijs, waarbij vrouwen hun mensenrechten opeisten – vergeefs – via 1878, toen Aletta Jacobs als eerste Nederlandse vrouw afstudeerde aan een universiteit, naar 1922, het jaar dat het kiesrecht voor vrouwen in de Grondwet kwam; Jansens oma Roza mocht als jonge vrouw voor het eerst stemmen. Ze beschrijft het moderne kantoorleven waaraan haar moeder na de Tweede Wereldoorlog even meedeed; vrouwen waren goedkope, inwisselbare arbeidskrachten – ze gingen toch trouwen. We zien het katholieke huwelijksleven in de jaren vijftig, met de ‘huwelijkse plicht’ voor echtgenotes en de voortdurende angst voor nóg een zwangerschap.

In de jaren zestig bood ‘de pil’ verlichting; de gezinnen werden kleiner. Maar het ‘onbehagen bij de vrouw’ groeide; Joke Smit schreef er in 1967 een opzienbarend essay over. Veel vrouwen, zoals Betsy, voelden zich nutteloos en werden depressief, waarop de huisarts geen ander antwoord had dan hun slaappillen of valium voor te schrijven. Langzaamaan raken meisjes beter opgeleid, gaan vrouwen vaker werken en wordt ongelijkheid tussen mannen en vrouwen kleiner, al verdwijnt het verschil in macht nooit.

Fictieve passages

Het is een boeiend verhaal, ook voor wie het grotendeels kent. Jansen schakelt soepel tussen historische informatie, eigen herinneringen en die van anderen en legt moeiteloos verbanden. Jammer genoeg wisselt ze dit door een ‘ik’ vertelde verhaal af met passages waarin ze ‘in de huid kruipt’ van Betsy, Roza, Chris en zichzelf als meisje. Dat laatste kan natuurlijk, al is de afwisseling tussen de ‘ik’ en het meisje ‘Sanne’ krampachtig. Het wordt hinderlijk als Jansen haar hoofdrolspelers fictionaliseert en gedachten en gevoelens toeschrijft. Dat heeft het effect van kitsch: het hele verhaal komt op losse schroeven te staan als we niet weten wat werkelijkheid is en wat verzonnen. De familieleden zijn echte mensen, geen naar eigen inzicht te kneden personages.

Als Jansen wil laten zien hoe onmondig haar oma was toen ze voor het eerst mocht stemmen, schrijft ze: ‘Dat er naar haar zal worden geluisterd, daar is ze niet aan gewend.’ In een scène waarin haar ouders ruziemaken over Chris’ gierigheid laat ze hem denken: ‘Trap er niet in. Niet autoritair gaan doen.’ Zo wordt de tijdgeest een heel makkelijke invuloefening. Dat deze fictieve passages zijn geschreven in een kinderlijke stijl, in contrast met Jansens eigen levendige verteltoon, helpt niet mee.

Het aardige aan non-fictie is nu juist dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan veel fictie. Een roman over Betsy Dingemans, waarin de hele 20ste eeuw meetrilt, dat had ook gekund. Het genre waarin Jansen zo vaardig is kan niet zonder empathie en verbeeldingskracht, maar wel goed zonder verzinsels.

Suzanna Jansen: De omwenteling of de eeuw van de vrouw. Ambo Antos; 272 pagina’s; € 22,99.