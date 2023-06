Surprising Royer, een album vol plaatpremières van Pancrace Royer, klinkt verrassend ★★★★☆

De componist Pancrace Royer is in de kieren van de muziekgeschiedenis gerold. Hij leefde van 1703 tot 1755 en gaf muziekles aan het Franse hof. Werd operabaas, raakte slaags met de filosoof en librettist Voltaire. Sluipenderwijs krijgt hij rehabilitatie. Na eerder klavecimbelwerk van Royer te hebben opgenomen, dirigeert Christophe Rousset nu instrumentale stukken uit vier opera’s.

Surprising Royer heet het album vol plaatpremières. En verrassend klinkt het. Neem de Air pour les jeux et les plaisirs, een deuntje over spelen en lol maken, niet langer dan een minuut. Het begint met elegant gezwier, maar dan stampen bassen en fagotten als dronkelappen binnen. De enige die zulke malligheid kon componeren, dachten we altijd, was Jean-Philippe Rameau.

Maar nee, Royer. Met 41 tracks is het album van Rousset en het ensemble Les Talens Lyriques nogal ruim bemeten. Van de andere kant: een componist die zo’n gave Chaconne kon schrijven, verdient het.

Les Talens Lyriques Surprising Royer Klassiek ★★★★☆ Aparté