‘Sur les chemins noirs’, over een schrijver die gaat wandelen, is nét niet te pretentieus ★★★☆☆

‘Sur les chemins noirs’.

De Franse reisschrijver Sylvain Tesson, bekend van het verfilmde boek De sneeuwpanter (The Velvet Queen), donderde in 2014 acht meter naar beneden bij het beklimmen van de gevel van een huis. Hij raakte zwaargewond. Na de val en het moeizame herstel nam hij zich voor dwars door Frankrijk te gaan wandelen, 1300 kilometer over voornamelijk onverharde wegen.

Sur les chemins noirs is losjes gebaseerd op het boek dat Tesson over die wandeltocht schreef (in het Nederlands vertaald als Ongebaande paden). Jean Dujardin speelt de schrijver, over wie we niet veel te weten komen, behalve dat hij vroeger te veel dronk en nogal arrogant was. Zijn ongeluk heeft hem tot inkeer gebracht, zo blijkt, en de beproevingen tijdens de tocht maken hem nog nederiger.

De film lijkt aanvankelijk, behalve een reclamespot voor prachtige, onbekende Franse streken, een clichématig verslag van loutering door de natuur. Maar gaandeweg vindt regisseur Denis Imbert toch een eigen toon, luchtig-filosofisch, prettig fragmentarisch en nét niet te pretentieus.