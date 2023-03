Superster Penélope Cruz maakt de meeste indruk in aardig coming-of-agedrama ‘L’immensità’ ★★★☆☆

‘L'immensità’.

‘Hou op met zo mooi zijn,’ zegt de 12-jarige Adriana (Luana Giuliani) tegen haar keurig gekapte moeder, die een minuut eerder op straat in Rome werd lastiggevallen door aanbidders. Zelf draagt ze haar moeder (gespeeld door de Spaanse Penélope Cruz) ook op handen. Die is namelijk, op Adriana’s jongere broertje en zusje na, de enige die haar worsteling met haar genderidentiteit accepteert, haar jongenskleding laat dragen en haar Andrea noemt. Dat in tegenstelling tot haar vader, een norse en overspelige man die weigert om ook maar enigszins afstand te doen van traditionele rolpatronen.

L’immensità van regisseur Emanuele Crialese speelt zich af in de roerige jaren zeventig in Rome. Bij de presentatie op het filmfestival in Venetië vorig jaar vertelde Crialese voor het eerst dat hij is geboren als een meisje en dat hij zich, net als de hoofdpersoon in de film, al op jonge leeftijd een jongen voelde. Maar zijn film gaat niet over de transitie van Adriana naar Andrea: het draait om een welvarend gezin waarin de liefde tussen de ouders is verdwenen en de drie kinderen proberen te ontsnappen aan de sluimerende conflicten binnenshuis.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Zo neemt Adriana haar broertje en zusje regelmatig mee naar een braakliggend terrein voor hun moderne flat. Een plek waar tijdelijke arbeiders verblijven in barre omstandigheden en waar Adriana voor het eerst verliefd wordt op een meisje. In Adriana’s dagdromen, geïnspireerd zijn op de muzikale televisieshows in de jaren zeventig, speelt haar moeder vaak een rol. We zien Adriana onder meer gekleed in een mannenpak een nummer zingen met de glamoureuze Cruz, wier stijl en elegantie dikwijls doen denken aan die van de iconische actrice Sophia Loren.

Hoewel Crialese die fantasieën knap neerzet, voelen ze wat gekunsteld ten opzichte van het drama dat zich op de achtergrond afspeelt. Een drama dat, ondanks de prominente rol van Giuliani, grotendeels wordt opgeëist door Cruz, die indruk maakt met haar rol als een levenslustige doch fragiele huismoeder met een falend huwelijk. Haar verdriet wordt niet altijd subtiel in beeld gebracht, zo steekt ze onder meer hun luxe appartement in brand. Fraaier zijn haar speelse momenten, waarin Cruz het ene moment met andere moeders deftig zit te kaarten en even later in een tuin uitbarst in opzichtig waterpret met alle kinderen, die haar beter lijken te begrijpen dan de volwassenen.

L’immensità is een aardig coming-of-agedrama, waarin met name superster Cruz op momenten de show steelt.