‘Superleeuwen’ met Khalid Alterch is een verkenning van de bredere implicaties van het Marokkaanse voetbalsprookje

Heeft u nog vaak teruggedacht aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar? Het is u vergeven als dit niet het geval is, want los van een absurde kwartfinale tegen Argentinië was het WK voor het Nederlands elftal een mislukt dossier dat zo snel mogelijk in een diepe la kon verdwijnen.

Hoe anders was dat voor Marokko, dat het als eerste Afrikaanse voetballand ooit schopte tot de halve finale. Het zorgde ook in Nederland voor talloze vreugde-uitbarstingen, óók omdat de wieg van vier spelers (Sofyan Amrabat, Zakaria Aboukhlal, Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech) in plaatsen als Huizen, Gorinchem en Dronten stond. Het verhaal van Marokko had alles van een klassiek voetbalsprookje: het elftal versloeg sterke tegenstanders als België, Spanje en Portugal, speelde aanstekelijk voetbal, en sneuvelde uiteindelijk pas in de halve finale tegen Frankrijk.

Het sprookje vormt de rode draad van BNNVara-vierluik Superleeuwen: Het Marokkaanse voetbalsprookje, waarin acteur en rapper Khalid ‘ICE’ Alterch het WK actief beleeft én er uitgebreid op terugblikt met bekende supporters en de vier in Nederland geboren spelers. Alterch brak anderhalf jaar geleden als een komeet door op televisie met zijn rol in de Videoland-hitserie Mocro Maffia, waarin hij de intimiderende, grofgebekte en hilarische crimineel Tonnano speelt. Een publiekslieveling was geboren, en ook in het ijzersterke vijfde seizoen – momenteel te zien – blijft Alterch met regelmaat de show stelen.

Als presentator, of eigenlijk verteller van Superleeuwen blijkt hij al net zo’n natuurtalent. In zijn voice-over richt hij zich vaak direct tot de kijker, vooral wanneer het gaat over zaken als Marokkaanse identiteit, trots en passie. Dat de serie regelmatig alle kanten opvliegt, stoort geen seconde: dit is geen Andere tijden sport-achtige reconstructie van een voetbaltoernooi, maar een verkenning van de bredere implicaties en symbolische waarde van een voetbalsprookje.

In de tweede aflevering gaat het bijvoorbeeld over de keuze die voetballers met een dubbele nationaliteit – vaak al op jonge leeftijd – moeten maken, en de Nederlandse verwijten die vaak klinken als ze kiezen voor het Marokkaanse elftal. Of het feit dat het beschuldigende vingertje bij Hollandse tegenslag vaak automatisch uitgaat naar spelers met een diversere achtergrond. Om nog maar te zwijgen over alle vooroordelen en stereotypen, die in de serie het gezicht krijgen van oud-voetballer Andy van der Meijde, als hij vraagt of Alterch niet de straat op moest om te gaan toeteren (‘O nee, dat zijn de Turken toch? Tüteren is mijn kultoer, hahaha!’). Alterch kon zijn ongemak nauwelijks verbergen.

In Marokko komt een voetbalsprookje dan toch met een stuk minder complicaties, vooroordelen en gedoe. En, om met Alterch te spreken, hoe tof is het dat heel veel Marokkaanse kinderen wereldwijd nu stoer kunnen doen over hun voetballers? De trots won van het eeuwige ongemak, en dat maakt Superleeuwen een bijzonder aanstekelijke ontleding van een ultiem voetbalsprookje.