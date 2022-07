Superieur trekt sopraan Emma Kirkby lange lijnen ★★★☆☆

Sopraan Emma Kirkby en luitist Fred Jacobs. Beeld Hans Nijs

Kan ze het nog? Die impertinente vraag cirkelt in de Zutphense Sint-Janskerk boven het krullende haar van Emma Kirkby. De Engelse sopraan, een icoon van de oudemuziekpraktijk, is immers ook alweer 73. Sinds de dagen van flower power staat haar strakke, onopgesmukte geluid symbool voor een muzikale protestbeweging die de klassieke sector stevig heeft opgeschud.

Een middelgrote kerk krijgt Kirkby nog altijd uitverkocht. Niet alleen oudere fijnproevers komen af op haar recital in de Zomer Academie Zutphen, het tweejaarlijkse festival van sopraan Johannette Zomer. Tot en met zondag zwermen ook aankomende beroeps om Kirkby heen. In masterclasses praat ze de jonge zangers bij over de stiel die haar beroemd heeft gemaakt: de lichte, welsprekende voordracht van muziek uit de barok.

Eerste observatie, bij een lied van Giulio Caccini: Kirkby’s stem heeft er warme tinten bij. Tweede gedachte: al die kubieke meters kerk leveren niet de ideale akoestiek. Zuiverheid blijft soms een vermoeden, zeker bij snelle noten die vervloeien als waterverf. Tot halverwege het concert blijft de sfeer bevangen. Pas als Kirkby opstaat en A Tale out of Anacreon uitacteert, een liefdesrelaas met griezeltinten van Henry Lawes, wordt de ban met een applaus gebroken.

Dat deze sopraan superieur lange lijnen trekt, blijft onverminderd hoorbaar. Komma’s en punten schikt ze perfect, aan zinnen geeft ze een natuurlijke cadans. Chic van luitist Fred Jacobs dat hij zich als begeleider niet op de voorgrond dringt. Vrij baan voor Dame Emma, de zangeres die ooit stem gaf aan een revolutie.