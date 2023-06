Succestrainer Arne Slot houdt van een kaasje en een chippie, leren we uit ‘Feyenoord Magazine’

Feyenoord magazine

De euforie over de landstitel van Feyenoord, de zestiende, strekt zich uit tot in de boekhandel en de kiosk. De oogst boeken en tijdschriften is groot. Elke landstitel van Feyenoord wordt als een unieke gebeurtenis beschouwd, overal in het land staan voetbalschrijvers en uitgevers klaar om op de Rotterdamse trein te springen.

Met meer dan een half dozijn boeken werd een record gevestigd. Wij gáán winnen van Bart Vlietstra en Willem Vissers en een aangevulde editie van Lourdes aan de Maas van Michel van Egmond en Martijn Krabbendam schoten de CPNB top-60 in, de ranglijst van de meestverkochte boeken.

Ook de supporters Bob Dijkgraaf (Ons Feyenoord), Rob van Vuure (Feyenoord – niets is sterker dan dat ene woord), Iwan van Duren (101 dingen die je weten moet over Feyenoord) en Adri Vermaat (Onderweg naar Feyenoord) goten hun hartstocht in een boek, net zoals de sportredactie van het AD. Voetbal International bracht een special uit. Feyenoord Magazine, het officiële blad van de supportersvereniging, deed vanzelfsprekend hetzelfde en strikte Wilfried de Jong, ook een supporter, om succestrainer Arne Slot te interviewen.

De eerste observatie van De Jong: ‘Het scheermes heeft vanochtend zijn nut weer bewezen en ook de weegschaal hield een oogje in het zeil. Met een glad hoofd en afgetraind lijf staat Arne Slot buiten in de zon op de eerste ring van De Kuip.’ Het buikje van Slot is flink geslonken, ziet De Jong. Slot is aan het lijnen, zo blijkt. ‘Als voetballer had ik vroeger al de neiging om een beetje te zwaar te zijn. Ik ken mezelf; na een wedstrijd wil ik een glas wijn, ik houd van een kaasje en een chippie.’

De 80 duizend leden van supportersclub Het Legioen die het magazine toegestuurd krijgen en de kioskgangers komen volop aan hun trekken. Heden en verleden worden fijntjes aan elkaar geknoopt. De familie van ‘kind van Zuid’ Lutsharel Geertruida wordt liefdevol geportretteerd (en fraai gefotografeerd), oud-spelers analyseren de kampioensploeg, Jan Boskamp betuigt zijn liefde voor de club, alle competitiewedstrijden worden kort beschreven.

Een van de smaakmakers van het seizoen, Mats Wieffer, blikt terug op het wonderbaarlijke seizoen 2022-2023. Hij is, net zoals zoveel andere Feyenoorders, nog steeds verbouwereerd over het kampioenschap: ‘Het is moeilijk om te beseffen wat er dit jaar allemaal is gebeurd.’