‘Succession’ weerspiegelt de tijdgeest, zegt Brian Cox alias Logan Roy. ‘De wereld is gek geworden’

Sarah Snook, Alan Ruck, Brian Cox, Jeremy Strong en Kieran Culkin bij de première van seizoen 4 van ‘Succession’ in New York. Beeld Getty

De Schotse acteur Brian Cox (74) zegt dat hij ‘niets’ voelde toen hij de laatste scène speelde van Logan Roy, de rücksichtslose pater familias in Succession, een van de succesvolste series van de laatste jaren, die na het komende seizoen, het vierde, zal eindigen.

‘Brian is full of shit’, zegt Kieran Culkin (40), de vertolker van Roman Roy, Logans jongste zoon. ‘Dat is valse bravoure van hem. We hebben elkaar omhelsd na afloop van zijn laatste scène. Van binnen huilde hij, alleen komen emoties er bij hem niet uit als tranen, maar als kleine woedeaanvallen die worden veroorzaakt door zijn diabetes.’

Dwangmatig ontregelend

In de video-interviews die Cox en Culkin los van elkaar geven aan de Volkskrant en een aantal andere media, doen ze denken aan hun personages. Op de vraag welke eigenschappen Culkin deelt met de dwangmatig ontregelende Roman, antwoordt hij: ‘We zijn even lang en hebben dezelfde kleur haar.’ En lijkt Cox op de ijskoude, voortdurend vloekende Logan? Nee, zegt die, ‘I wouldn’t want to be Logan Roy for all the tea in fucking China.’

Roman is niet alleen een bedrieglijke ordeverstoorder, Logan niet alleen grofgebekt. Beiden zijn, net als vrijwel alle andere personages, volledig losgezongen van de realiteit.

Brian Cox als Logan Roy in seizoen 4 van ‘Succession’.

Logan Roy is de steenrijke oprichter van Waystar Royco, een kruising tussen Disney en News Corp – de van oorsprong Australische familie Murdoch vormde een inspiratiebron. In de strijd om de opvolging van Logan als ceo worden er door hem en zijn vier kinderen veel, heel veel messen in elkaars ruggen gestoken. Zoals Logan zei in het derde seizoen, dat voor 25 Emmy’s werd genomineerd: ‘Als je schone handen hebt, is dat alleen maar omdat jouw bordeel ook aan manicure doet.’

‘Houdt Logan wel van zijn kinderen?’ Dat was de eerste vraag die Cox stelde aan Jesse Armstrong, de Britse bedenker en uitvoerend producent, nadat hij het script had gelezen. ‘Want toen ik het las, had ik daar twijfels over’, zegt Cox. ‘Maar Jesse zei tegen me dat Logan heel veel van zijn kinderen houdt. Dat kun je in het begin van het vierde seizoen aan hem zien, als geen van hen naar zijn verjaardagsfeest komt.’

Kieran Culkin als Roman Roy in seizoen 2 van ‘Succession’.

Omgekeerd snakt Roman naar erkenning van zijn vader, zegt Culkin. ‘Als hij je ook maar een beetje in zijn hart toelaat, geeft dat het beste gevoel dat er is. Een kruimel voelt bij hem als een complete maaltijd. Hij zal je nooit een big hug geven.’ Toen Roman in het derde seizoen aan Logan vroeg of hij met hem wilde meerijden, reageerde zijn vader: ‘Wil je me anders meteen pijpen?’

Succession is een reflectie van deze tijd, zegt Cox, een zelfverklaard socialist. ‘Dit is waarschijnlijk een van de guurste perioden in mijn leven. We stemmen op vreselijke mensen zoals Donald Trump. De wereld is gek geworden, morele principes doen er niet meer toe. De doodsklok heeft geluid over het patriarchaat. We moeten nu overstappen op iets wat meer lijkt op het matriarchaat.’

J. Smith-Cameron als Gerri Kellman in seizoen 2 van ‘Succession’.

Een conservatieve golf overspoelt de politiek, zegt ook J. Smith-Cameron (65), die de journalisten eveneens via een videoverbinding te woord staat. De actrice uit Kentucky speelt Gerri Kellman, een adviseur van Logan die het masculiene geblaat oogrollend aanhoort. ‘En in Succession is Waystar Royco uiterst rechts. Hun tv-zender, ATN News, lijkt op Fox News. Dat is dus actueel. Maar hoewel het over zulke zware onderwerpen gaat, zit er genoeg zwarte humor in. Het is supergrappig.’

‘En nu oprotten’

Culkin heeft geen idee wat kijkers aanspreekt, zegt hij. ‘Als fans naar me toekomen, loop ik vaak net met mijn kinderen over straat en zeg ik dat ze me alleen moeten laten. Of het zijn heel korte gesprekjes, zoals: ‘Hé, wanneer is de serie weer op tv?’ ‘Maart. En nu oprotten.’’

In eerdere interviews zei Culkin al dat hij niet houdt van roem. Waar die toe kan leiden zag hij namelijk al vroeg in zijn leven, bij zijn twee jaar oudere broer Macaulay. Die werd op zijn 10de wereldberoemd door de filmhit Home Alone en kwam later vooral in het nieuws vanwege een drugsverslaving.

Kieran Culkin, die ook al sinds zijn 6de acteert, heeft evenmin een uitgebreid antwoord paraat op een vraag naar de tijdgeest. ‘Ik heb geen idee, ik snap dingen als tijdgeest niet. Vraag het aan Jeremy, die zal je hier een lang antwoord op geven. Of het ook een goed antwoord is, weet ik niet.’

Jeremy is Jeremy Strong (44), vertolker van Romans broer Kendall Roy, het zwarte schaap van het gezin, die desondanks lange tijd de voornaamste opvolger van vader Logan lijkt te zijn.

Spanningen

Spanningen tussen de acteurs beperken zich niet tot het scherm. In een geruchtmakend stuk in weekblad The New Yorker, met als kop ‘Bij Succession snapt Jeremy Strong de grap niet’, ging het over Strongs manier van werken. Zo wil die vaak niet repeteren, omdat iedere scène voor hem ‘moet voelen alsof hij een beer in het bos tegenkomt’.

Brian Cox roemde de resultaten die die werkwijze opleverde, maar noemde het verder ‘fucking irritant’. Methodacting, waarbij acteurs zich extreem inleven in hun personage, vindt hij een Amerikaanse ziekte. Ook Culkin zei weinig van Strong te snappen.

Brian Cox, Kieran Culkin, Sarah Snook en Zoë Winters in seizoen 3 van ‘Succession’.

Met andere acteurs kan Culkin het beter vinden. Sarah Snook, de Australische actrice die zijn zus Siobhan – roepnaam Shiv – speelt, noemt hij ‘de mooiste persoon die ik ken’. ‘In het derde seizoen zei ze tegen mij dat we na Succession waarschijnlijk nooit meer samen ergens voor worden gecast. Ze lachte erbij, maar dat voelde echt als een stomp in mijn maag. Tegelijkertijd had ik het idee dat we nog genoeg tijd samen zouden hebben. En toen bleek het vierde seizoen ineens het laatste te zijn en was daar ineens die slotscène. Ik keek haar aan en begon te huilen. De gedachte aan haar opmerking vond ik hartverscheurend.’

Hoewel Brian Cox dus koeler beweert terug te kijken op zijn laatste scène, noemt hij de rol van Logan Roy ‘een van de beste ervaringen van mijn carrière’. Cox: ‘Het was geweldig om die man te leren kennen en onder zijn huid te kruipen.’

Het publiek is betoverd door Logan, zegt hij. ‘Ze weten niet of ze van hem moeten houden of hem moeten haten. Maar ook kijkers die zeggen dat het een vreselijke man is kunnen hem niet weerstaan.’

Wat denkt Cox zelf? ‘Ik vind hem niet vreselijk, ik denk dat hij niet wordt begrepen. Om zijn bedrijf te beschermen moet hij vreselijke dingen doen. Maar hij probeert alleen maar een opvolger te vinden onder zijn kinderen. Helaas worden die stuk voor stuk veel te licht bevonden. Bij hen draait het om henzelf, bij Logan om het bedrijf.’

Baanbrekend

Succession is baanbrekend, zegt Smith-Cameron. ‘Het legt niet alles drie keer uit. Soms zeggen personages iets heel snel, en als kijkers dat niet snappen, moeten ze dat thuis maar opzoeken. Ik vind het geweldig dat het publiek niet wordt onderschat.’

Succession maakt een goede kans om te worden herinnerd als een van de beste tv-series ooit, zegt ze. ‘Volgens mij hoort het thuis in het rijtje met The Sopranos en The Wire. Maar ja, ik ben natuurlijk niet helemaal objectief.’

Brian Cox en Sarah Snook in seizoen 3 van ‘Succession’.