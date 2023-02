Subculturenfestival Grauzone: even luisteren naar helden van weleer, en weer dóór

Sqürl met Jim Jarmusch op Grauzone. Beeld Niels Vinck

Een ontmoetingsplek voor onaangepasten en gothics, dat is Grauzone vooral. Met de drie zalen van het Haagse poppodium Paard als festivalhart konden liefhebbers van donkere dancebeats en rockgitaren in mineur zich drie dagen laven aan muziek die lijkt terug te voeren op Joy Division, Sisters Of Mercy, Siouxsie & The Banshees en Killing Joke. Maar hoewel Grauzone nog altijd lijntjes heeft lopen naar wave- en gothic muziek van veertig jaar geleden, gaat de aandacht steeds meer uit naar de actuele queer- en lhbti-cultuur.

De grootste namen van dit jaar, muzikant en cineast Jim Jarmusch en luitspeler Jozef van Wissem, refereerden zelfs aan de jaren twintig van de vorige eeuw. Vier korte films van fotograaf en kunstenaar Man Ray werden live van geluid voorzien door Jarmusch, die met Carter Logan de band Sqürl vormt. Jarmusch (regisseur van indie-klassiekers als Down By Law, Night on Earth en het ook op Grauzone vertoonde Only Lovers Left Alive) had er drie jaar naar uitgekeken om dit project in Nederland uit te voeren, vertelde hij in de volgepakte grote zaal. Buiten had hij nog wat handtekeningen uitgedeeld, bevriende muzikanten begroet en hij leek zich lekker thuis te voelen tussen een publiek van muziekliefhebbers.

Onrustig publiek

Op het podium eerde Jarmusch de Nederlandse cameraman Robby Müller, wiens zoon aanwezig was. Ook stond hij stil bij het overlijden van de New Yorkse gitarist Tom Verlaine een paar weken geleden. Dat deed hij met een improvisatie op de elektrische gitaar. Eigenlijk was dat aardiger dan de soundtrack die hij vervolgens verzorgde bij de vier Man Ray-films. Het zijn stemmige soundscapes, waar Jarmusch maar even bij ging zitten.

Hij wel. Voor de concentratie, en het goed opnemen van historisch filmmateriaal uit de begindagen van de cinema, was het beter geweest als ook het publiek had kunnen zitten. Het optreden van Jarmusch en Logan (op drums) was muzikaal wat langdradig. Genieten van de films was lastig, want het publiek werd wat onrustig en velen zochten voortijdig elders vertier.

Jozef van Wissem op Grauzone. Beeld Niels Vinck

Jammer trouwens dat Jarmusch nog niet zijn album American Landscapes onder de aandacht kon brengen; het verschijnt volgende maand. Hij maakte het met de Nederlandse luitspeler Jozef van Wissem, die eveneens prominent op Grauzone aanwezig was. Van Wissem vertelde in Den Haag hoe hij Jarmusch in New York op straat had aangesproken en hem een cd had gegeven. De toen onbekende Van Wissem werd tot zijn stomme verbazing een paar dagen later opgebeld door Jarmusch. Sindsdien werken ze veel samen, onder meer op de soundtrack voor Only Lovers Left Alive.

Van Wissem en Jarmusch stonden op Grauzone los van elkaar geprogrammeerd. We konden nog net het zinderende stuk drone-metal als finale bij de slotscène van Nosferatu zien, omdat we ook nieuwsgierig waren naar Lesley Woods, in de Barthkapel.

Beter op de plaat

Woods speelde begin jaren tachtig in de Au Pairs, een van de betere dwarse gitaarbands die krassende hoekige funk maakten in de sfeer van de voor de huidige postpunk-generatie zo invloedrijke Gang Of Four. De band ging met ruzie uit elkaar, Woods raakte haar stem kwijt en ging de advocatuur in. Nu zingt ze haar liedjes opnieuw, zichzelf begeleidend op gitaar, bijgestaan door ritme-tracks uit de computer. Hoeveel we ook nog altijd houden van de feministische punkrock van het legendarische album Playing With a Different Sex (1981), dit klonk nergens naar.

Lesley Woods op Grauzone. Beeld Niels Vinck

Jammer, maar mooi dat Grauzone haar aan het woord liet, want gewone muziekfestivals zijn er al genoeg. Even luisteren naar een held van weleer of een documentaire kijken (Tramps) waarin de New Romantics-beweging wordt uitgediept, geeft Grauzone een meerwaarde. En anders wel de terugkeer van de allesverzengende gitaarnoise van A Place To Bury Strangers, het trio dat overigens pas echt spannend klonk toen het in het midden van de zaal gingen improviseren met een uitgekleed drumstel en hysterische zang in plaats van feedback-gitaren. Nieuw is het al lang niet meer, maar Grauzone leefde er even van op.

Om de volgende dag weer los te gaan op het Britse Deadletter, dat moeiteloos in de nieuwe lichting post-punkbands als Yard Act en The Murder Capital past. Typisch zo’n band die alleen nog in festivalsetting werkt, want ze hebben te weinig goed materiaal om zelf een concertavond te dragen. Dat heeft ons eigen Ambassade wel, dit weekend op Grauzone-herhaling met hun Nederlandstalige elektrowave. Analoge synths, baslijnen geleend van New Orders Peter Hook: het zweet spatte tegen de muren in de kleine zaal.

En waar je bij veel bands, zoals het IJslandse vrouwentrio Kaelan Mikla, toch het gevoel had een showcasefestival te bezoeken – even kijken en dóór – daar hield Ambassade de aandacht wel vast.