Su Tomesen verheft straatverkoop tot kunst, en dat wringt

Su Tomese bij haar verkooptentoonstelling Toko Su in Bureau Europa. Beeld Pauline Niks

Een luid geboor klinkt in Bureau Europa, het instituut voor architectuur en ontwerp in Maastricht. Su Tomesen (52) bouwt deze ruimte om tot Toko Su: een verkooptentoonstelling waarin ze kramen, winkels en koopwaar uit verschillende plekken van de wereld samenbrengt. De kunstenaar en cultuurhistoricus verbleef lange tijd in Amman, Belgrado, Johannesburg, Napels, Medellín, Tirana en Yogyakarta als artist in residence. Haar oog viel reis na reis op de inventiviteit en creativiteit van straatverkopers die elke dag hun opzichtige en kleurrijke kraampjes op- en afbouwen. ‘Het zijn kunstinstallaties van de straat’, zegt ze zelf.

Met haar camera volgde Tomesen een aantal verkopers. In vier films laat ze zien dat straatverkoop in grote delen van de wereld bepalend is voor het straatbeeld. ‘Het is een manier van zelfredzaam zijn in een wereld waarin economische ongelijkheid toeneemt.’ In Maastricht is de film Calle (Spaans voor straat) te zien, waarin verkopers elk detail van hun kramen met aandacht, zorg en gevoel voor esthetiek kiezen. Zo bouwt Doris Sanchez uit Medellín elke ochtend torentjes van plastic bezems langs een drukke straat. Drie bezems in verschillende kleuren houden elkaar precies in balans. Inderdaad heeft die compositie iets artistieks.

‘Maar verkopers als Doris Sanchez bouwen de installaties niet om ‘kunst’ te maken’, zegt Tomesen, ‘maar uit economische noodzaak: het is voor straatverkopers belangrijk om op een vaste plek te staan, zodat ze goed vindbaar zijn voor hun klanten. Bij gebrek aan een legale, vaste locatie eigenen straatverkopers zich de publieke ruimte toe. Vraagt iemand de weg, dan kan-ie zomaar horen: ‘rechts voorbij de bezems van Sanchez’. Zo wordt haar kraam een baken in het straatbeeld.

De tentoonstelling Toko Su is gebaseerd op haar ontmoetingen met straatverkopers in onder andere Indonesië en Colombia. Beeld Pauline Niks

Met de verkooptentoonstelling Toko Su wil Tomesen vooral vragen oproepen. Ze wil de bezoeker laten nadenken over de gedwongen vindingrijkheid van straatverkopers. In tegenstelling tot straatverkopers die koopwaar uit noodzaak binnen een informele economie verkopen, is Tomesen door Bureau Europa uitgenodigd om haar installaties tentoon te stellen en te verkopen. Zij kan haar werk dus verkopen binnen een formele economie. ‘Ik moet dus ook nadenken over prijskaartjes, net als in een winkel.’

De veerkracht en vindingrijkheid van de straatverkopers die Tomesen voor haar films volgde, zijn inspiratie voor haar eigen installaties. Voor Toko Su bouwde ze Plastic Age: drie hoge torens van plastic emmers, krukken, bakjes en manden. ‘De installatie is zowel kritiek op het overmatige gebruik van plastic, als een ode aan de kleurrijke huishoudelijke producten die in de hele wereld worden verkocht’, zegt Tomesen. Voor het opbouwen van de torens van Plastic Age gebruikt ze hier en daar een stukje ducttape, net als straatverkopers vaak doen.

In de hoek van de ruimte in Bureau Europa plaatst ze een met medicijnstrips beklede stapel emmers op een sokkel. Het werk is geïnspireerd op een mobiele apotheek die ze zag in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince: ‘Straatverkopers dragen apotheken op hun arm om medicijnen verkopen.’ Door de installatie op een sokkel te plaatsen met een foto van de mobiele apotheek in Haïti, vraagt Tomesen erkenning van en waardering voor mensen die gedwongen creatief met hun omgeving omgaan.

Tomesen beschouwt zichzelf als ‘ambassadeur’ van de mensen op wier werk ze voortborduurt. Toch wringt het ook. Zij doet uit esthetische overwegingen wat anderen uit noodzaak doen. Ze verheft iets tot kunst dat niet als kunstwerk is bedoeld. Verhullen haar kleurrijke kramen een donkere geschiedenis en grote ongelijkheid of bieden ze juist een podium aan verhalen die we hier niet genoeg horen?

Ze vindt dat ze goed omgaat met deze ongelijke verhoudingen. ‘Ondanks de verschillen in privilege zoek ik naar overeenkomsten en gemeenschappelijkheid met de mensen die op mijn pad komen.’ Ontmoetingen leiden regelmatig tot vriendschappen en samenwerkingen, niet alleen in Yogyakarta waar ze deels woont, maar ook op de vele andere plekken die ze bezocht. ‘Ik wil wil een podium bouwen voor verhalen die in westerse landen vaak geen weerklank vinden.’