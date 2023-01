Stunt: urenlang staat de 93-jarige stippenkunstenaar Kusama de etalageruiten van Vuitton te beschilderen

Is het de Japanse stippenkunstenaar Kusama zelf in de Louis Vuittonwinkel in New York? Beeld ANP

Loop je nietsvermoedend langs de Louis Vuittonwinkel op 1 East 57th Street/Fifth Avenue in New York, sta je opeens oog in oog met de wereldberoemde Japanse op-art-kunstenaar Yayoi Kusama, die daar met een uitgestreken gezicht en een pompoenhelmpje op stippen staat te schilderen op de etalageruit. Urenlang, onvermoeibaar en onverstoord. Een meelijwekkend afmattende klus voor een 93-jarige, denkt de argeloze voorbijganger hoofdschuddend. Tot-ie iets beter kijkt en beseft dat deze Kusama, ondanks die levensecht bewegende arm en de grimas die af en toe rond haar lippen speelt, een robot is.

De Kusama-kloon in de etalage is een stunt van modehuis Louis Vuitton om aandacht te trekken voor hun samenwerking met de kunstenaar. Maar liefst 450 accessoires, variërend van tassen en schoenen tot parfumflessen, zonnebrillen en sneakers, voorzag Kusama van kleurrijke stippen en bloemen. ‘De ontmoeting tussen het Huis en Yayoi Kusama’, zo ronkt het persbericht dat Vuitton erover uitstuurde, ‘is onderbouwd door oprechtheid, iconoclasme en vooral een wederzijdse waardering van vakmanschap en uitmuntendheid boven banaliteit. Bij Louis Vuitton is alles mogelijk als het gaat om de magie van het maken van objecten.’

Louis Vuitton werkte in 2012, toen de Amerikaan Marc Jacobs er creatief directeur was, voor de vrouwencollectie al samen met Kusama, wat resulteerde in tassen en jurken met stippen. Die werden een groot commercieel succes. De creatieve kruisbestuiving past in een lange traditie; Vuitton werkt al sinds 1988 samen met grote namen uit de kunst als Sol LeWitt, Richard Prince, Takashi Murakami en Jeff Koons. Daarbij werd in 2014 het LVMH-privémuseum Fondation Louis Vuitton geopend: een kolossaal gebouw vol moderne kunst in het Parijse Bois de Boulogne, ontworpen door architect Frank Gehry.

De Vuittonwinkel in New York. Beeld ANP

Vandaag de dag is de Frans-Belgische Nicolas Ghesquière creatief directeur van de Vuitton vrouwenmode. (Bij de mannenmode is na het overlijden van Virgil Abloh eind 2021 nog geen opvolger aangesteld.) Kusama’s visie sluit goed aan bij die van Ghesquière, die dol is op futurisme, vormexperimenten en kleurexplosies. De Vuitton-Kusama-artikelen zijn verdeeld in de categorieën Painted Dots, Metal Dots (die verwijzen naar Kusama’s spiegelbollen op de Biënnale van Venetië in 1966), Infinity Dots en Psychedelic Flowers.