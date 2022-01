‘Stuff the British Stole’ onderzoekt de herkomst van Britse koloniale kunst en luistert als true crime ★★★★☆

De radio- en podcastserie A History of the World in 100 Objects uit 2010 was een leerzame kunstreeks, over objecten en artefacten die lagen opgeslagen in het British Museum. De aanpak, van steeds een aflevering per object, kreeg veel navolging. Ook de Volkskrant leende het idee, in de verhalenreeks en bijbehorende tentoonstelling De geschiedenis van de Nederlandse popcultuur in honderd voorwerpen.

Een andere mooie navolger is de podcastserie Stuff the British Stole, van de Australische omroep ABC. De journalist Marc Fennell komt gezellig langs in het British Museum om daar eens wat objecten te bekijken. Maar vooral: de wat minder florissante geschiedenis te ontrafelen. Want hoe raakten die marmeren sculpturen vanuit de Atheense Akropolis eigenlijk in Londen verzeild? Wat heeft Groot-Brittannië gedurende de gloriejaren van het ‘empire’ uit de koloniën geroofd? Wordt het niet eens tijd het gejatte spul terug te geven aan de rechtmatige eigenaren?

Fennell is natuurlijk niet de eerste die zich buigt over de kolonialistische kunstschatten van het Britse rijk. Over teruggave van de Griekse sculpturen, die volgens de Britse regering legaal zijn aangeschaft, wordt al jaren gedebatteerd. Het aardige aan Stuff the British Stole is de wijze waarop Fennell te werk gaat. Hij heeft geen oordeel klaar, is dus niet al bij voorbaat boos, en kiest voor een opgewekte, journalistieke aanpak. Hij praat met historici, maar reist ook naar landen waar kunstvoorwerpen zijn weggehaald en peilt de mening van de nazaten van beroofde stamhoofden of keizerlijke families. Of de man in de straat. Al doende onderzoekt Marc Fennell, zelf van Aziatisch-Australische komaf, ook zijn eigen geschiedenis.

Sommige afleveringen laten zich beluisteren als spannende true crime. Fennell legt een prachtig verhaal bloot over een oude Britse heer die door omstandigheden, en na vele erfenissen, in bezit bleek te zijn van twee bronzen kunstwerken die in 1897 uit het koninkrijk Benin werden geroofd, na een Britse strafexpeditie. Hij wil de stukken teruggeven, maar liever niet aan de huidige Nigeriaanse machthebbers. De man onderneemt een lang en riskant avontuur en bezorgt zijn ‘Benin Bronzes’ uiteindelijk bij de werkelijke erfgenaam: de Nigeriaanse prins Edun Akenzua.

De serie kijkt verder dan de kunst. Zeer opzienbarend is het verhaal over de Britse vernietiging van het Chinese Zomerpaleis te Beijing ten tijde van de Opiumoorlogen. De soldaten rukten ook hier de kunst van de muren, om te verschepen naar het moederland. Maar ze kaapten ook een kleine hondje met hangende konijnenoren. Dat werd cadeau gedaan aan Queen Victoria, en zo werd het ‘Pekinese’ hondenras geïntroduceerd in het westen. De koningin gaf het beest een naam als een middelvinger naar de vorige, keizerlijke eigenaar. Zij noemde haar hond Looty. Oftewel: Oorlogsbuitje.