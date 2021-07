Studenten gekleineerd en vernederd: mode-opleiding Amfi kampt met angstcultuur

De mode-opleiding Amfi in Amsterdam. Beeld ANP

De afgelopen maanden deed onderzoeksbureau Bezemer & Schubad in opdracht van de Amsterdamse mode-opleiding Amfi onderzoek naar de sociale veiligheid op de opleiding. De onderzoekers concluderen nu dat er sprake is van een angstcultuur.

Oorzaak van de ‘zeer onveilige’ sfeer zou onder meer liggen in de wijze waarop docenten feedback geven. Werk zou niet beoordeeld worden op basis van meetbare criteria, maar aan de hand van persoonlijke. Opmerkingen als: ‘Dit is lelijk’, ‘Zijn je ouders nog bij elkaar’ of ‘Heb je wel genoeg seks?’ zouden worden gemaakt. Die worden als vernederend en onnodig grof ervaren.

Frank Kresin, decaan van de Hogeschool van Amsterdam, waaronder het Amfi valt, biedt de studenten zijn excuses aan. Volgens hem hebben ‘mechanismen om klachten tijdig te signaleren, niet adequaat gewerkt. Dit mag nooit meer gebeuren’.

Docenten zouden oude pedagogische methoden hanteren – zoals het rücksichtslos afbreken van iemands stijl, om vervolgens iets beters op te bouwen. Maar volgens studenten die de onderzoekers spraken levert die werkwijze geen groei op, slechts een ‘blijvend litteken’.

Verder wordt er een sfeer gecultiveerd waarin leerlingen aan een ‘afvalrace’ meedoen. Daardoor voelen studenten zich gedwongen met elkaar te concurreren en zijn ze bang om persoonlijke problemen te delen. In enkele gevallen leidt het ertoe dat leerlingen elkaars ideeën en concepten stelen.

Ook constateren onderzoekers dat de werkdruk als ‘absurd hoog’ wordt ervaren. Docenten zouden verwachten dat leerlingen zeven dagen in de week bezig zijn met de studie. Stress zou als bewijs van toewijding blijken. Bovendien zouden zij dankzij deze stress tot ‘originele ideeën’ komen. Sommige docenten zouden het gebruik van drugs stimuleren die energie geven. Ouders beschrijven hoe ze hun kind zagen lijden onder de werkdruk, en de eigen gezondheid verwaarloosden. Klachten over de werkdruk werden door de studentdecaan en mentoren afgewimpeld: dat zou er nu eenmaal bijhoren.

Volgens docenten zou de mode-industrie, waarvoor de studenten worden klaargestoomd, ook hard zijn. Maar dat wordt volgens studenten slechts gebruikt als excuus. Een oud-student stelt dat de modewereld inderdaad hard is, ‘maar zo hard en onveilig als Amfi heb ik het in mijn meerjarige en internationale loopbaan nergens ervaren.’ De effecten van de angstcultuur blijken niet gering en variëren van psychische klachten, een ernstig beschadigd zelfvertrouwen, tot faalangst en depressies. Meerdere studenten hebben tijdens of na hun opleiding psychische hulp gezocht.

Aanleiding voor het rapport was een gezamenlijke publicatie van Het Parool en NRC afgelopen maart. Daarin wordt een oud-Amfi-student door talloze slachtoffers beschuldigd van seksueel geweld. Ook na zijn afstuderen is de student, Martijn N., aan de mode-opleiding verbonden gebleven.

Volgens slachtoffers waren verschillende docenten van het Amfi op de hoogte van het laakbare gedrag van de oud-student, maar werden de signalen onder het tapijt geschoven. Dat het Amfi de oud-student desondanks bleef inzetten als boegbeeld en studenten naar hem toestuurde om stage te lopen, wordt ‘misselijkmakend’ genoemd.

In reactie op het rapport neemt het instituut alle aanbevelingen uit het rapport over, waaronder verlaging van de werkdruk voor studenten. Ook zal het docenten beter gaan begeleiden om te werken aan een gezonder pedagogisch klimaat.