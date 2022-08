Stromae vormt de apotheose van Lowlands en bezingt zijn goede én slechte dagen

Het Noord Nederlands Orkest speelt volgend jaar alsnog op Lowlands. Zondag werd het optreden op het festival op het laatste moment afgelast omdat de voorbereidingen van de show van Stromae uitliepen: de opbouw daarvan zou om 1.00 uur ’s nachts beginnen, maar sommige onderdelen waren nog niet aanwezig. Het orkest, samen met koor, solisten en chef-dirigent Eivind Gullberg Jensen 160 man sterk, zou Beethovens Negende symfonie uitvoeren, als eerste act van de middag in de Alpha-tent.

‘Om 3.00 uur ’s nachts was ik gebeld door festivaldirecteur Eric van Eerdenburg, maar dat gesprek had ik gemist’, zegt orkestdirecteur Marcel Mandos, die in het hotel bij Walibi sliep. ‘Toen ik wakker werd, stond mijn telefoon roodgloeiend. Het was pijnlijk, ik was flabbergasted, over de rooie, ik had een waas. Mijn collega had die nacht nog alle musici ingelicht, die waren ook in shock.’

Extra pijnlijk is dat het orkest al in 2020 op Lowlands zou staan, maar die editie werd afgeblazen wegens corona. ‘Het heeft geen zin om boos te worden’, zegt Mandos. ‘Laten we eerlijk zijn: Lowlands is het enige zeer grote popfestival dat iets doet aan klassiek, ik vind de relatie met het festival te belangrijk. Van Eerdenburg heeft direct zijn diepe excuses aangeboden. We worden gewoon betaald en hij heeft beloofd dat we er volgend jaar wel staan. Het belangrijkste is dat we kunnen laten zien dat klassieke muziek erbij hoort en niet iets uit het museum is.’

Merlijn Kerkhof