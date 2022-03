Stromae in Afas Live is een zintuiglijk avontuur van de hoogste orde ★★★★☆

Stromae op het Franse festival Les Victoires de la Musique in Boulogne-Billancourt in februari 2022. Beeld Getty

Stromae is zondagavond niet de enige die nerveus is, zoals hij in zijn welkomstwoord aan de Amsterdamse Afas Live bekent als de eerste twee liedjes tot een goed einde zijn gebracht. Het voelt voor iedereen onwennig als even na half 9 de zaallichten dempen en je voor het eerst weer tussen duizenden anderen bij een popconcert bent. De spanning is langzaam opgeklopt, zonder dat er iets voor nodig was. Anderhalf uur eerder is de zaal opengegaan, er stond een rij voor de deur die tot aan de Ziggo Dome reikte, maar die loste zich in ijltempo op. Even soepel verliep de vrije plaatskeuze.

De stoelen staan er slechts voor de vorm, want de 36-jarige Paul Van Haver, zoals de Brusselse popster heet, heeft het podium nog niet betreden of de hele zaal staat op. Dat moet ook wel, want later op de avond, als het concert met Santé tot een climax komt, wordt het publiek vanaf het grote videoscherm door Stromae in 3D-animatie de juiste danspasjes bijgebracht.

Hoe voelt dat ook alweer? Met z’n allen klaarzitten en het omgaan met de hoge verwachtingen. Want ja, die zijn er als Stromae, een van de interessantste popsterren van de laatste decennia, na bijna zeven jaar weer komt optreden. De aanzwellende openingstonen van Invaincu zijn meteen raak. Het openingsnummer is hetzelfde als dat van het vrijdag te verschijnen derde album Multitude. Het is nog onbekend, maar klinkt meteen vertrouwd. We horen een kinderkoor, zien oranjerode panelen opflitsen en een podiumopstelling die van Kraftwerk lijkt afgekeken, met als ene verschil dat de vier lessenaars worden bemand door heren die waar nodig een snaarinstrument bespelen.

En belangrijker: dat er tussen de vier desks die prachtige, lange, charismatische Stromae opduikt. Hij rapt met kracht en souplesse over die ‘kloteziekte’. Haren in twee knotjes achterovergekamd, hagelwit overhemd, zwart dasje. ‘Putain de malaise, toujours je suis invaincu’, zingt hij. Het geluid is magnifiek. De vertrouwde Stromae-sound, waarmee hij zo’n tien jaar geleden furore maakte, is gebleven. Een elektronische basis, verluchtigd door warme akoestische snaarinstrumenten (nu live gespeeld) en ritmen die vanuit de hele wereld komen. En natuurlijk die machtige stem, nog altijd met Jacques Brels timbre, dictie en diepte.

Meteen in het tweede, ook nieuwe liedje Fils de joie is daar die heerlijke botsing van stijlen die bij Stromae altijd zo natuurlijk lijkt: een clavecimbel over een aanstekelijk bailefunkritme.

Je vergeet bijna te kijken naar de oogstrelende animaties, dit keer een marcherend leger met paraplu’s in plaats van geweren. Het soort absurdisme dat vaker voorbij zal komen, nadat Stromae ‘goedenavond Amsterdam’ heeft gezegd. Hij legt in drie talen (‘‘Nerveus’ is het enige Nederlandse woord dat ik ken’) uit wat de bedoeling is. We zijn getuigen van een van de drie zogeheten avant-premières (de andere twee waren vorige week in Brussel en Parijs) van zijn nieuwe show Multitude.

Hij is net als wij blij met de ‘lockdown die down is’. Alleen: eigenlijk willen we wel wat meer dan tien liedjes en twee toegiften, die samen iets meer dan een uur duren. We waren gewaarschuwd. De complete concerten komen volgend jaar, Stromae is in Amsterdam om zijn festivalset van een uur in te studeren. Volgende maand gaat die in première op het Amerikaanse festival Coachella.

Daar heeft uiteindelijk iedereen vrede mee, want het concert is een zintuiglijk avontuur van de hoogste orde. Twee nieuwe liedjes worden steeds afgewisseld met twee oude. Alleen jammer van de pauzes, alsof er steeds even een nieuwe videoclip moet worden ingeladen. Die worden op het podium aangevuld met livetheater. Geestig is bijvoorbeeld Stromaes spel met een fauteuil in Mauvaise journée, dat verveling op ‘een slechte dag’ in de lockdown symboliseert.

Het beste bewaart Stromae toch voor het laatst. De al bekende nummers L’enfer en Santé komen nog harder binnen dan een hitsucces als Formidable, dat wordt vergezeld door een mooi wit decor. De storm en kortsluiting in het hoofd van Van Haver worden in L’enfer mooi verbeeld en nog fraaier verklankt. En zie dat fluitwijsje in Santé nog maar eens uit je hoofd te krijgen.

Natuurlijk gaat in de toegift iedereen los bij zijn ultieme dansnummer Alors on danse. Twee jaar heeft dit niet gekund. Een uurtje heeft Stromae nodig om je te herinneren aan het unieke gevoel van saamhorigheid dat een groots popconcert kan geven.