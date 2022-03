Het is jammer van de spelfout in de titel: boomstamprinses is in het Nederlands natuurlijk één woord. Verder is De kleine houten robot en de boomstam prinses, dit geestige, originele en avontuurlijke prentenboek, een van de meest aanbevelenswaardige in tijden. De Schotse striptekenaar Tom Gauld zet het sprookjesgenre op z’n kop en vertelt toch een volkomen toegankelijk voorleesverhaal.

De koning en koningin kunnen geen kinderen krijgen. De een gaat naar een uitvinder, die een robotprins voor hem maakt. De ander bezoekt een heks, die een boomstam omtovert tot een prinses. Overdag dan, want ’s nachts verandert ze weer in hout. Dat gaat mis als de robotprins een keer vergeet de prinses te wekken en zij als onherkenbare boomstam wordt afgevoerd naar het hoge noorden.

Gauld, in het dagelijks leven cartoonist voor onder meer The Guardian, heeft een verfrissende manier van vertellen. Het meest tot de verbeelding spreken de pagina’s waarin alle avonturen onderweg worden samengevat in één plaatje per belevenis. Een creatieve voorleesvader of -moeder kan even met dit boek vooruit.

Tom Gauld: De kleine houten robot en de boomstam prinses. Uit het Engels vertaald door Tjibbe Veldkamp. Lannoo; € 14,99; 5+.