‘Stripglossy’ zet tekenaar Theo van den Boogaard op een voetstuk

Strip Glossy

In de Stripglossy 26 duikt een oude bekende op, Sjef van Oekel. Dat is verheugend. Op de cover heeft hij een standbeeld van een andere stripheld van zijn sokkel getrokken, Kuifje, en poseert hij met verve in zijn karakteristieke zwarte pak met vlinderstrik.

Toch maar even, voor de jongere lezers: Sjef van Oekel is een creatie van Wim T. Schippers. In de eerste helft van de jaren zeventig steeg hij, gespeeld door operettezanger Dolf Brouwers, in programma’s van de VPRO tot grote hoogte, aan de zijde van ook al legendarische typetjes als Barend Servet en Fred Haché. Zijn uitspraken, onder meer ‘ik word niet goed’, ‘dat ben ik dus’ en ‘reeds’, kregen veel navolging. In 1976 werd de eerste strip met Van Oekel in de hoofdrol gepubliceerd, van de hand van Theo van den Boogaard.

De tekenaar en zijn werk staan centraal in de Stripglossy. Voor Van den Boogaard (75) was de strip zijn doorbraak naar een groot publiek, al timmerde hij ook voordien flink aan de weg bij titels als Hitweek, Aloha en niet te vergeten seksblad Chick. Later eerde hij ook een van zijn muzikale helden, Bob Dylan.

Van den Boogaard verlegde grenzen. In zijn voorwoord prijst uitgever en hoofdredacteur Seb van der Kaaden van de Stripglossy hem aan als de ‘grondlegger van de Nederlandse undergroundstrip’ en wijst hij op de ‘taboedoorbrekende’ thema’s uit zijn werk: vrije seks, popmuziek (?), drugsgebruik en homoseksualiteit.

Niet iedereen stond te juichen. Dolf Brouwers spande in 1989 een rechtszaak aan tegen Wim T. Schippers en de tekenaar. Hij wilde een vergoeding en eiste dat het duo hem niet meer vloekend en in pornografische scènes zou afbeelden. Brouwers werd afgekocht.

In de Stripglossy wordt Van den Boogaard geëerd door zijn collega’s Meinte Strikwerda, Margreet de Heer en Peter Beemsterboer en hij wordt uitgebreid geïnterviewd. Hij is een tevreden man, ondanks het verlies van de man met wie hij ruim dertig jaar het leven deelde. ‘Als kleine jongen was ik zwaarmoedig omdat ik de wereld wilde redden, en later omdat ik de beste in mijn vak wilde zijn. Maar nu kan ik buiten op de stenen trap zitten en genieten van verliefde stelletjes die mijn deur passeren.’

Kopers van de glossy krijgen er een poster bij van Sjef van Oekel, met op de achterzijde een kleurplaat. Ook dat maakt dit nummer aanbevelenswaardig, reeds.