Strip over 9/11 en wat daarna kwam, in stemmig rood en blauw

We kunnen de beelden inmiddels dromen: twee wolkenkrabbers, vliegtuigen, rook, wegrennende New Yorkers. Ze komen ook voorbij in het stripboek De dag dat de wereld kantelde, weergegeven in een stemmig palet van rozerode en blauwe tinten. Maar de Franse journalist Baptiste Bouthier en tekenaar Héloïse Chochois beperken zich niet tot het herkauwen van wat iedereen al kent en traceren nauwkeurig wat er in de twintig jaar na 9/11 gebeurd is. Ze behandelen ook de oorlog in Afghanistan, maar toen ze aan hun boek werkten, konden ze niet vermoeden dat de Taliban in de maand juli van dit jaar opeens weer aan de macht zouden zijn.

Een interessant deel van hun historisch overzicht is gewijd aan de toegenomen macht van de inlichtingendiensten. Bouthier en Chochois noemen de Patriot Act, een wet die de Amerikaanse overheid vanaf 2001 veel meer ruimte gaf om informatie te vergaren over mogelijke terroristische daden. In Frankrijk bestaat daarvan een variant, het systeem Vigipirate, opgezet om aanslagen te voorkomen. In 2003 zou het Vigipirate-systeem worden herzien, ‘maar wat een tijdelijke maatregel moest zijn, kreeg een permanent karakter’, schrijft Bouthier. De wereld bleef gekanteld.