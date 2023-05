Strijkkwartet Kronos bestaat vijftig jaar, en viert dat in Amsterdam met vijftig nieuwe stukken

Repetities van het Ragazze Quartet met componist Garth Knox. Beeld Nichon Glerum

Rosa Arnold, de eerste violist van het Nederlandse Ragazze Quartet, legt haar viool plat op de benen. Van een lessenaar pakt ze twee potloden. ‘Het ene leg ik dwars over de hals, daarmee glijd ik. En met het andere tik ik dan op de snaren.’ Pieuw pieuw pieuw, jankt het door een repetitielokaal in Amsterdam-Noord. In de viool schuilt opeens een steelguitar.

Pencil sketch, potloodschets, zette de Amerikaanse componist Yevgeniy Sharlat er niet zonder humor boven. Samen met 49 andere nieuwe composities voor strijkkwartet wordt het stuk komend weekend gespeeld in het Amsterdamse Muziekgebouw. Naam van het tweedaagse festival waaraan het Ragazze Quartet prominent meedoet: Kronos’ 50 for the Future. ‘Een primeur’, zegt Rosa Arnold, ‘een lang gekoesterde wens van David Harrington.’

David Harrington, dat is de oprichter en leidsman van het fameuze Kronos Quartet. Sinds 1973 levert de groep onvermoeibaar strijd voor nieuwe muziek. Met het gouden jubileum in zicht hebben de Amerikanen links en rechts vijftig compositieopdrachten uitgezet. Niet alleen bij toppers als Philip Glass, maar ook bij talenten als de Nederlandse Aftab Darvishi. ‘Het grootste opdrachtenproject ooit’, zei Harrington en vermoedelijk is dat niet gelogen. Nieuwe speeltechnieken, klanken uit andere culturen, alles om het oude genre strijkkwartet te wapenen voor de toekomst.

En dus buigt Rosa Arnold zich in Amsterdam-Noord over twee kartonnen dozen. Ze bevatten de props voor de elf stukken die het Ragazze Quartet komend weekend speelt. Arnold diept gele en groene petjes op. Een plastic slang om mee rond te zwiepen. Een rol plakband waarmee ze straks op het podium – krrr krrr – een boek intapet. ‘We doen allerlei theatrale handelingen, superleuk.’

Met die elf titels nemen de Ragazze de grootste hap uit de programmering. ‘We zijn in een vroeg stadium uitgenodigd als artistiek partner. Bij de organisator, de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam, wisten ze dat we in 2010 in New York een masterclass hadden gevolgd bij het Kronos Quartet. Sindsdien zijn we met ze in contact gebleven. We hebben veel tijd gestopt in de voorbereiding en wilden onszelf niet beperken tot maar twee of drie stukken.’

Naast het Ragazze Quartet treden vijf andere Nederlandse strijkkwartetten op, waaronder het Matangi en het Ruysdael. Er speelt een kwartet uit Duitsland en uit de Verenigde Staten komen er drie, inclusief het Kronos. Van de vijftig componisten verschijnen in elk geval Fodé Lassana Diabaté, een slagwerker uit Mali, en de Amerikaanse Jerrilynn Patton (Jlin), die een live dj set voor haar rekening neemt.

De vijftig stukken weerspiegelen ‘de klank van de wereld’, jubelt het persbericht. ‘Die missie lijkt me alvast geslaagd’, zegt Rosa Arnold. ‘We hebben de composities stuk voor stuk bekeken en beluisterd, samen zo’n acht uur muziek. Neem de bijdrage van de Zuid-Koreaanse Soo Yeon Lyuh, een virtuoos op de haegeum, een tweesnarige viool. Ze had nog nooit iets voor strijkkwartet geschreven, maar David Harrington bespeurde talent. Ze heeft haar stuk eerst stem voor stem ingespeeld, daarna is het bewerkt voor strijkkwartet.

‘Ook interessant: de Canadese keelzangeres Tanya Tagaq. Zij vond allerlei manieren om met een strijkinstrument te kreunen. Of neem Fodé Lassana Diabaté: in zijn compositie klinkt de balafoon door, een Afrikaans slaginstrument met houten staven. Vertaald naar strijkkwartet klinkt dat waanzinnig goed. Bijzonder is ook een stuk van de Canadese Nicole Lizée. Zij schrijft vier tafelventilatoren voor. Als je daar je instrument voor houdt, verandert het geluid door de luchtstroom.’

Arnold hoopt dat het project ‘een enorme boost’ geeft aan muziek voor strijkkwartet. ‘Wie weet zijn sommige van de nieuwe klanken en technieken over een eeuw volstrekt normaal. Maar het belangrijkste is dat alle muziek openbaar is. Dat was een voorwaarde voor het Kronos Quartet: alle vijftig stukken moesten voor amateurmusici en studenten toegankelijk zijn. Alles staat gratis online, niet alleen de noten met een toelichting, maar ook instructiefilmpjes en een integrale uitvoering door het Kronos Quartet zelf.’

Voor de tweedaagse in Amsterdam deed het Ragazze Quartet er een educatief schepje bovenop. Rosa Arnold: ‘Componerende jongeren zaten aanvankelijk niet in het programma. Daarom hebben we een project in het leven geroepen. Onder begeleiding hebben jongeren tussen de 8 en 18 jaar nieuwe stukken geschreven. Die worden dit weekend gespeeld door studenten van het conservatorium. Overkoepelende titel: So You Think You Can Write a Strijkkwartet?!’