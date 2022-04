Strijkers, blazers, koorzang: de nieuwe Sault roept vooral vragen op ★★☆☆☆

Dat was op z’n minst even wennen, en mogelijk even schrikken, toen vorige week op slag van Goede Vrijdag het album Air van Sault op de streamingsdiensten opdook. Het zesde album van het ook in deze krant uitgebreid gelauwerde, mysterieuze gezelschap rond de Britse producer Dean Josiah Cover (ook wel bekend als Inflo) begon niet met knisperende hiphopbeats, lome funk of broeierige soul, maar met klassieke strijkers, blazers en koorzang in crescendo. Reality heet het het openingsstuk op Air, en je moest toch even kijken of goed geklikt had.

Was dit een grap? De drie kwartier die volgden, bewezen al snel van niet. Wie allergisch is voor koorzang in hoge sopraanstand, omringd door klaterend strijkers- en blazersgeweld, kan dit album beter aan zich voorbij laten gaan. Maar ook als je ervoor openstaat is het hard werken. Even is er in Heart een soort van houvast en geeft de harp de tamelijk hysterische muziek een beetje lucht. Maar dan begint het koor weer. De zang is op een klein stukje na volledig woordloos, en dat werkt langzaam maar zeker een beetje op de zenuwen.

Wat wil Sault eigenlijk zeggen? Een duidelijk antwoord komt er niet, in de enige tekst, gezongen door Sault-oudgediende Cleo Sol. ‘Life will always bring its pressures’, zingt een koor in Time is Precious, terwijl Cleo Sols stem de muziek echt even openbreekt alsof er een bloem ontluikt.

Maar dan weet je op tweederde van het album nog steeds niet waar je precies naar luistert. Hoe vaak je het album ook opzet, de vraag wat Sault hiermee precies wil blijft onbeantwoord. Los van de schaarse zang van Cleo Sol in twee liedjes is er eigenlijk geen enkele overeenkomst met ander Sault-werk. Het doet eerder denken aan de opera’s van Philip Glass, de symfonische jazz van Alice Coltrane (vooral dankzij de harp) en, recenter, het even opgeblazen als magistrale Epic (2015) van tenorsaxofonist Kamasi Washington.

Inflo heeft op dit zesde Sault-album een nieuwe, eigen wereld gecreëerd. Daar moet je even zin in hebben. Irritatie slaat uiteindelijk om in bewondering, maar de echte overtuiging is er na een week nog niet.

Sault Air Pop ★★☆☆☆ Forever Living Originals