Street Fighter 6: een razend knappe vechtjas met een lolbroek aan ★★★★★

De knokpartijen in Street Fighter 6 hebben een hoog komisch gehalte. Beeld Capcom

Zeldzaam zijn de games waarin je niet hoeft te winnen om er toch ontiegelijk veel lol aan te beleven. Street Fighter 6 is zo’n computerspel.

Het vechtspel is onthutsend simpel van opzet. Aan weerszijden van het scherm staan twee figuurtjes en de winnaar is degene die met de juiste dreunen, schoppen, houdgrepen en kopstoten de ander in een aantal rondes tegen de vlakte werkt. Waarna een vrolijk ‘K.O.’ in beeld verschijnt. In essentie is het niet meer dan een reeks partijtjes steen, papier, schaar, met je vuisten.

Het is de hilarische manier waarop je elkaar afdroogt – met donderend geraas, explosieve lichtflitsen, burleske balletbewegingen, stieren die zich in de kloppartij mengen – die Street Fighter 6 tot een vermakelijk tijdverdrijf maken.

Vuurvreter met fakkels

Let ook op wat er allemaal in de achtergrond gebeurt terwijl jij en je tegenstander elkaar afrossen zonder ook maar een spetter bloed te verliezen of een blauwe plek op te lopen. Ontwaren we daar een vuurvreter die met fakkels jongleert?

Ook elk van de achttien vechtersbazen waaruit je kunt kiezen, werken op de lachspieren. Is het niet om hun kluchtige geklets dan is het wel om hun uitzinnige uiterlijk. Zeker alle mannelijke branieschoppers ogen alsof ze de volledige voorraad anabole steroïden van de plaatselijke sportschool in één teug hebben ingeslikt.

Wie het uiterlijk of de outfit van zijn vechter nog idioter wil hebben, kan er eentje zelf scheppen en helemaal uit zijn of haar dak gaan.

Zangief, een veteraan in Street Fighter, heeft kennelijk zijn e-sigaret ingeslikt. Beeld Capcom

Knoppenkampioen

Onder al die kleurige olijkheid gaat een diepgaand vechtsysteem schuil. Street Fighter 6 is namelijk ook een game die makkelijk te leren is, maar heel wat tijd vergt om echt te beheersen. Je moet zes knoppen van je controller (afstandsbediening) gebruiken, in een duizelingwekkend aantal combinaties, om niet het onderspit te delven tegen ervaren opponenten.

Niet voor niets organiseert uitgever Capcom toernooien waarin de beste profspelers ter wereld elkaar om een prijzenpot van 380 duizend dollar virtueel afrossen. De knoppenkampioen van Street Fighter 5, de inmiddels 27-jarige Amerikaan Du Cong Dang, knokte in drie jaar tijd bijna 3 ton bij elkaar.

De taferelen op het scherm lijken allemaal te onzinnig voor woorden, maar de kampvechters in Street Fighter 6 hanteren wel degelijk technieken uit bestaande vecht- en zelfverdedigingskunsten zoals karate, judo, thaiboksen, sumoworstelen, kung fu, capoeira en ninjutsu – om er een aantal te noemen. Daarnaast kunnen ze elkaar ook gewoon een oplawaai verkopen.

Drone-date

Het mooie aan Street Fighter 6 is dat de game ook toegankelijk is gemaakt voor spelers die de tijd noch de vaardigheid hebben om de dertig tot zestig knoppencombinatie voor elke vechtjas onder de knie te krijgen. Een simpele stand brengt de zes knoppen terug tot twee of drie, met als enige prijs dat de dreunen iets minder hard aankomen.

Een nieuw onderdeel is ‘Metro City’ gedoopt en voegt een verhaaltje toe met de dikte van een judomat. De stad is bevolkt met hoofdrolspelers die je kennis verrijken en bijrollen op elke straathoek waarop je je nieuw aangeleerde vechtkunsten kunt botvieren. Denk aan een kruising van David Finchers The Fight Club en John Lantings Theater van de Lach.

De makers van Street Fighter 6 hebben de kunst afgekeken van de Yakuza-games, waarin je figuurtje op een meanderende queeste gaat in een moderne metropool, met de meest knotsgekke nevenmissies. Kijk niet vreemd op als je plots tegen een koelkast moet knokken, of een drone helpt een afspraakje te maken met een andere drone.

Street Fighter gaat inmiddels al bijna 40 (!) jaar mee. Met deze zesde editie laat Capcom zien hoe een game zichzelf met succes opnieuw kan uitvinden om nog eens veertig jaar mee te gaan.

Street Fighter 6 is uitgebracht voor Windows, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en 5 en speelkasten. De game is geschikt bevonden voor 12 jaar en ouder.