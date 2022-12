Streamingtips om het jaar de mooie glans van goed te geven

'Klaus', van Sergio Pablos.

Kerstfilms

Elk jaar stort de Amerikaanse wenskaarten- én kerstfilmproducent Hallmark tientallen kerstfilms over de kijker uit. Deze Kerst zijn het er veertig. Ze doen dat via de streamingdiensten, die op hun beurt het Hallmarkmodel overnemen om nog meer sterk op elkaar lijkende kerstfilms te maken. Dit type seizoensfilm is eigenlijk een verkapte Amerikaanse romkom met een laagje sneeuw, waarbij de hoofdrolspelers vrijwel zonder uitzondering in een rode en een groene kersttrui op de posters staan. Standaardverhaallijn: man (of vrouw) verlaat de grote (slechte) stad om in een romantische setting (vaak het winterse Vermont) de traditionele waarden van weleer en de liefde te (her)ontdekken. Kenmerkende titel: We Wish You a Married Christmas. De Hallmarkfilms zijn een oer-conservatieve ode aan een mythische versie van Amerika en het is niet zo gek om ze als de jingle bells-variant van Make America Great Again te zien. Voor het echte kerstgevoel moet je elders zijn.

Kijk dus liever naar

Klaus (2019, op Netflix), de schitterende Spaanse animatiefilm van Sergio Pablos, die het ontstaan van Kerstmis een eigen draai geeft. De film kreeg een Oscarnominatie voor beste animatiefilm en verloor nipt van Pixars Toy Story 4. In de ouderwetse, met de hand getekende film ontmoet een naar het hoge noorden verbannen postbode de kluizenaar Klaus, een speelgoedmaker die zich van de wereld heeft afgekeerd. Samen vinden ze Kerstmis uit, zoals we het nu kennen, inclusief de rendieren, de helpers en het warme gevoel in je hartje. Een instantklassieker, te vinden op Netflix.

'Klaus'.

Klassiekers

We willen het even over de zoekfunctie van Netflix hebben. De zoekfunctie, inderdaad. En dan bedoelen we niet de eindeloze pogingen om op de startpagina heen en weer scrollend iets nieuws en origineels te vinden tussen de suggesties in het door je eigen matige algoritme dichtgetimmerde menu. Tik in het zoekvenster gewoon iets in als ‘arthouse’ of ‘Cannes’ of ‘classic Italian’ en er gaat een wereld open, die toegang biedt tot meer dan zevenduizend producties die er momenteel op Netflix Nederland staan.

Daar zijn onder meer films te vinden uit het immense archief van StudioCanal (onderdeel van Canal Plus), dat als een van de grootste filmarchieven in de wereld ruim zesduizend titels in voorraad heeft. Veel daarvan zijn overgenomen van legendarische Europese filmstudio’s die inmiddels ter ziele zijn gegaan, zoals Dino de Laurentiis’ Italiaanse productiehuis Cinematografica, en de Ealing-studio’s uit Londen. Dat verklaart dat er honderden Europese films op Netflix staan uit de jaren vijftig en zestig (gerestaureerd én ondertiteld). En dan wellicht niet de titels die nu nog altijd ‘klassiek’ worden genoemd, de Fellini's zeg maar, maar wel de films die in hun tijd de grote publiekstrekkers waren. Duik dan eens in de commedia all’Italiana, waarin de allergrootste filmmakers, van Vittorio de Sica tot Dino Risi uitblonken. En wat zagen Italië en de Italianen er toch fenomenaal uit in die tijd.

Bekijk bijvoorbeeld

Naarmate het naoorlogse Italië welvarender werd, raakten ook de satires op stoom. Neem L’ombrellone (De parasol of, in het Engels, Weekend, Italian Style) van de Italiaanse comedykoning Dino Risi, uit 1965. De vrouw van een academicus is de hele zomer in de vrolijke en kleurrijke badplaats Rimini te vinden, terwijl haar man een saaie, grijze baan in de stad heeft. In het weekend zoekt hij zijn vrouw op en probeert twee dagen onder te duiken in de bonte wereld van strandplezier, cocktails en missverkiezingen. Het komisch effect wordt hier vooral bereikt doordat elke poging van onze held om een rustig weekend te hebben op spectaculaire wijze onderuit wordt gehaald. Beschouw het maar als een soort kruising van La dolce vita en The White Lotus, seizoen 2.

'L’ombrellone' (1965) van Dino Risi.

Onderbelicht

Elk jaar kiest het seriepanel van de Volkskrant uit een overweldigend aanbod een lijst van de beste tien series van het jaar. In de ingeleverde toptiens werden dit jaar in totaal ruim zestig series genoemd, uit een verzameling van naar schatting vijfhonderd nieuwe titels of seizoenen die jaarlijks uitkomen. We missen nog weleens wat, willen we maar zeggen. Welke serie had een beter lot verdiend?

Bekijk alsnog

Pachinko (Apple TV Plus) is een van de fraaist geproduceerde series van het jaar, gebaseerd op de gelijknamige familiekroniek van de Amerikaans-Koreaanse auteur Min Jin Lee. Zij beschrijft een familiegeschiedenis, met als achtergrond de hele turbulente 20ste eeuw. In de familiegeschiedenis is voortdurend de verhouding van de familie met de rest van de wereld het onderwerp. Van de Japanse bezetting van Korea tot aan het lot van de Koreanen in Japan, tot aan een Japans-Koreaanse zakenman die in het Wall Street van vandaag langzaam zijn identiteit verliest. Middelpunt van de achtdelige serie én van de familie die naar alle kanten uitvliegt, is het personage Kim Sunja (gespeeld door meerdere actrices van verschillende leeftijden). Pachinko laat bovendien zien dat de Koreaanse film- en serie-industrie tot de beste ter wereld behoort; net zo sterk in intieme scènes als in de grote bewegingen van de geschiedenis. Met een sterke innovatie in de ondertitels: verschillende kleuren voor het Japans en het Koreaans, om voor onze ongeoefende oren precies aan te geven welke rol taal speelt in het vasthouden en loslaten van identiteit.

'Pachinko'.

Muziekdocumentaires

Is er nog een muzikale wereldster zonder eigen documentaire over het voor en achter de schermen en de long and winding road naar de top? Het kan geen kwaad om er vanaf die eerste vonk van inspiratie een filmmaker bij te halen. Neem Coldplay: A Head Full of Dreams (2018), waar de lol er vooral in zit dat we de band van de lokale pubs naar de stadions van de wereld volgen. Ook in Miss Americana (2020), over Taylor Swift, zien we haar als kind vol overtuiging het podium op springen. En Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021) is een documentaire die precies het moment weet te pakken dat de extreem getalenteerde tiener vanuit haar slaapkamer (met een even getalenteerde broer als componist en producer) via sociale media doorbreekt.

Muziekmoment van 2022

Een van de muziekmomenten van het jaar: Lizzo bespeelt in de Library of Congress de meer dan tweehonderd jaar oude kristallen dwarsfluit die ooit heeft toebehoord aan de Amerikaanse president James Madison. Uit de nieuwe muziekdocumentaire Love, Lizzo (HBO Max) weten we dat ze Amerika’s bekendste fluitspeler werd dankzij de dirigent van het schoolorkest. Die gaf haar aan het begin van het schooljaar een fluit, nog voordat ze er ooit een noot op had geblazen. De documentaire van Doug Pray volgt Lizzo achter de schermen van haar laatste tournee en geeft aan de hand van archiefmateriaal een overzicht van haar opmerkelijke muzikale carrière.

Lizzo in 'Love, Lizzo'. Beeld HBO

Lizzo is zelf bij de film betrokken via haar eigen productiemaatschappij Lizzobangers, want het zal deze generatie (vrouwelijke) supersterren niet meer gebeuren dat ze hun eigen materiaal uit handen geven. Neemt niet weg dat Love, Lizzo een fijne documentaire is, al was het maar omdat je tijd doorbrengt in de aanwezigheid van een charismatische, extreem getalenteerde muzikant, die met succes heeft geprobeerd een aantal vaste waarden van de muziekindustrie omver te kegelen. En herkenbaar ook. Neem het moment dat ze overmand door liefdesverdriet aan haar stylist vraagt om Harry Styles op te zetten en vanaf de eerste maten van haar lievelingsnummer de tranen laat stromen – te vergelijken met het moment waarop Billie Eilish in haar documentaire haar idool Justin Bieber ontmoet en niet weet waar ze het zoeken moet.