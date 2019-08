Stream en speel: hoe goed zijn de netflixen voor games?

Gears 5, binnentekort te spelen op de Xbox One.

Bezit bezwaart. Die volkswijsheid is de reden waarom we boeken gingen lenen uit de bibliotheek en nu via de e-reader. Kasten vol dvd’s? Weg ermee! We hebben Netflix. Die cd-rekken? Bij het oud vuil dankzij Spotify.

Als het aan de game-industrie ligt, komen de doosjes met Xbox-, PlayStation-, Switch- en pc-vermaak binnenkort ook terecht op de mestvaalt van de geschiedenis. De meeste games zijn al beschikbaar als download, zonder hoes en handleiding. En aan de horizon doemt een Netflix-achtige toekomst op, waarin we games streamen, online, zonder ze te installeren.

Sony is al een heel eind op streek met PlayStation Now. Die laat gamers 750 titels via internet spelen. Je hebt er zelfs geen PlayStation 4 voor nodig: Now werkt ook op een Windows-pc. De gamer moet wel beschikken over een rappe internetverbinding. Omdat niet iedereen die heeft, kunnen abonnees sinds september ook games eerst downloaden. Handig bij omvangrijke nieuwe games.

Microsoft werkt aan zijn eigen versie van een streamingdienst, onder de codenaam xCloud. Niettemin verraste de softwarereus in mei vriend en vijand door een pact aan te gaan met Sony. De twee concurrenten slaan de handen ineen om samen het streamen van games te ontwikkelen. De twee veteranen zetten zich schrap voor de komst van Googles eigen dienst voor ‘cloud-gaming’, eind dit jaar, net als Apple, dat deze herfst zijn Arcade-dienst wil uitrollen met spelen-zonder-downloaden voor de iPhone, iPad en de Mac.

PlayStation Now viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, Microsofts Game Pass zag het licht pas twee jaar geleden. Ook gamesuitgevers hebben de pixelverhuur ontdekt. Zoals Electronic Arts. De maker van de FIFA-voetbalgames en The Sims begon EA Access in 2014 voor Microsofts Xbox en twee jaar later een service voor pc-gamers, Origin Access. Sinds drie weken wordt EA Access ook aangeboden op de PlayStation 4. Volgende maand sluit Ubisoft, het bedrijf achter Assassin’s Creed, zich aan met Uplay+ voor pc-gamers.

Tussen al dit geweld proberen zich start-ups staande te houden als Utomik uit Eindhoven met een megacatalogus met veel oude en veel kleine pc-games en Jump, dat zich toelegt op het werk van kleine, onafhankelijke studio’s.

Hoe goed zijn deze diensten?

De nieuwste en nieuwere games kosten in de winkel al snel 60 tot 70 euro. Met abonnementen vanaf 4,99 euro per maand zijn deze pixelverhuurders bespottelijk goedkoop. EA biedt zelfs een Access-jaarabonnement aan voor 25 euro: dat vertaalt zich in 2,08 euro per maand voor een heel jaar virtueel voetbal en soldaatje spelen in Battlefield V. Zelfs Ubisoft Uplay+ is met een jaarlast van 180 euro nog een koopje voor fans van alle schietgames waarvan de naam begint met Tom Clancy’s.

Het wordt begrotelijker als de gamer én FIFA wil spelen én Tom Clancy’s Rainbow Six én Gears of War én God of War, want dan zal hij abonnementen moeten afsluiten bij EA, Ubisoft, Microsoft en Sony. Dan is hij in een jaar 424 euro kwijt. Hetzelfde fenomeen plaagt de film- en serieliefhebber: Netflix heeft niet alles, HBO bewaakt zijn eigen catalogus en Amazon Prime heeft ook een hekje om sommige series staan.

Een ander nadeel: het ene moment zit je nog midden in een game, het andere is hij uit het aanbod verdwenen. Dan moet je de game alsnog kopen. Huurgames kun je ook niet tweedehands verkopen op Marktplaats of in de betere gamewinkel. En welk abonnement je ook neemt, er zullen altijd gaten zitten in je digitale vermaak. Sommige grote games zoals Grand Theft Auto V worden nergens verhuurd.

Zo ideaal als met Spotify wordt het ook niet snel. Bij de Zweedse pionier in streamingmuziek zijn vrijwel alle nieuwe albums meteen te vinden. De uitgevers Electronic Arts en Ubisoft bieden naast een fors archief ook hun jongste parels aan. Microsoft serveert een paar nieuwe titels die alleen op de Xbox One zijn te spelen, zoals over een maand Gears 5. Maar Sony? Dat heeft een immense lijst, maar er zit niks tussen uit dit jaar, en niet bijster veel uit 2018 of 2017: Professional Farmer 2017 kwam echt al uit in 2016.

De gamesverhuur is daarmee minder geschikt voor de fanatieke gamer, maar een uitkomst voor de casual speler of iemand die het fenomeen gamen net begint te ontdekken, aangevuld met af en toe een splinternieuwe game en een greep uit de aanbiedingenbak. Sorry Switch-bezitter: Nintendo doet zijn Super Mario, Splatoon en Zelda nog niet in de verhuur.

Xbox Game Pass (Microsoft)

Xbox One / Windows

€ 9,99 per maand

250+ games

PlayStation Now (Sony)

PlayStation 4 / Windows

€ 14,99 per maand / € 99,99 per jaar

750+ games

EA Access / Origin Access (Electronic Arts)

Xbox One, PlayStation 4 / Windows

€ 4,99 per maand / € 24,99 per jaar

70+ games

Uplay+ (Ubisoft)

Windows

€ 14,99 per maand

100+ games

Utomik (Utomik)

Windows

€ 6,99 per maand / € 9,99 (gezinsabonnement)

995+ games

Play On Jump (Jump)

Windows

€ 4,99 per maand

100+ games