Strawberry Mansion is een charmante maatschappelijke satire waarin belasting wordt geheven op dromen ★★★☆☆

Strawberry Mansion

In de prettig eigenaardige lowbudget-sciencefictionkomedie Strawberry Mansion is er anno 2035 een overheid aan de macht die belasting heft op gebeurtenissen in dromen. Zag je een bijzonder dier? Ontmoette je op een dag de liefde van je leven? Werd je in een restaurant bediend door een saxofoon spelende kikker? De overheid plakt gretig prijskaartjes. In deze wereld is James (gespeeld door coregisseur Kentucker Audley) een droombelastinginspecteur: hij klopt aan bij delinquenten met openstaande rekeningen en zoekt in hun droomarchief (dat om niet nader verklaarde redenen op duizenden videotapes wordt vastgelegd) naar belastbare gebeurtenissen.

Zelf wordt James ook geplaagd door dromen, waarin een zogenaamde vriend hem in een knalroze ruimte allerlei producten opdringt (waaronder een kippenshake van een fastfoodrestaurant). Zijn leven én dromen krijgen een vreemde wending als hij aanbelt bij wanbetaler Arabella (Penny Fuller), een zonderlinge kunstenares die heeft ontdekt dat de overheid stiekem beelden in de breinen van haar burgers projecteert – ze ontwikkelde een speciale helm om de meest indringende beelden te blokkeren.

Met Strawberry Mansion borduren de eigengereide Amerikanen Kentucker Audley en Albert Birney voort op hun (niet in Nederlandse bioscopen vertoonde) komedie Sylvio (2017). Ook die film is op het eerste gezicht wat bedacht kolderiek: het titelpersonage is een als deurwaarder werkzame gorilla die roem vergaart door op virtuoze wijze dingen kapot te slaan in een internetshow. Maar gaandeweg sijpelt er iets ontroerends in Sylvio: de aap zoekt naar erkenning en genegenheid, in een film die op een oprechte manier het sociale isolement van de buitenstaander probeert te verkennen.

Zo gaat dat ook in Strawberry Mansion, voor zolang het duurt. Audley en Birney bedrijven – verstopt onder al hun gekkigheid – charmante maatschappelijke satire over complotdenken en de totalitaire invloed van overheden en bedrijven op ons consumptiegedrag. Op zijn best doet hun film denken aan de creatieve hersenspinsels van Terry Gilliam en Michel Gondry, vooral aan diens geknutselde droomfilm The Science of Sleep. Maar hoe dieper James verdwaalt in dromen-in-dromen-in-dromen, hoe lastiger het wordt om met de personages mee te voelen. Kan gebeuren: óók bij die grote voorbeelden van Audley en Birney raakt de rek er op den duur vaak wel wat uit.

Strawberry Mansion is in ieder geval gezegend met een lichtvoetige wegdroomsoundtrack vol meanderende synthesizers van Dan Deacon. Zelfs als de plot wordt overspoeld door vergezochte wendingen, houdt de muziek je steevast in de juiste ontvankelijke staat.