Stravinsky’s eerste meesterwerk, door het London Philharmonic Orchestra ★★★★☆

In 2018 was Vladimir Jurowski nog chef-dirigent van het London Philharmonic Orchestra. Samen gaven ze een reeks concerten met muziek van Igor Stravinsky, die het orkest nu op het eigen platenlabel uitbrengt. Dit eerste van drie albums volgt Stravinsky’s razendsnelle ontwikkeling in de zes jaren tussen zijn opus 1, de Symfonie in Es, onmiskenbare laatromantiek in het kielzog van Glazunov en Borodin, en zijn baanbrekende ballet Le sacre du printemps, gecomponeerd toen hij 30 jaar oud was.

Jurowski’s koelbloedige precisie in het laatste, de enige live-opname uit 2008, verscherpt de woeste, rauwe klanken die uitmonden in het gruwelijke offerritueel. Een totaal ander palet flonkert in Stravinsky’s eerste meesterwerk, het balletsprookje De vuurvogel. De minder bekende stukken worden even intens vertolkt. Mezzosopraan Angharad Lyddon is de fijne solist in de lyrisch-erotische Le Faune et la Bergère. Chant funèbre is een kolkende stroom van melancholie en het Scherzo fantastique, een vingeroefening voor de miraculeuze Vuurvogel, wordt sensationeel gespeeld.

London Philharmonic Orchestra Jurowski Conducts Stravinsky Vol. 1 Klassiek ★★★★☆ London Philharmonic Orchestra