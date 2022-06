Stranger Things is terug, compleet onmatig en barok, en minder lichtvoetig

Stranger Things seizoen 4

Midden in de zomer van 2016 lanceerde Netflix Stranger Things, gemaakt door twee broers die zich de Duffer Brothers noemden en die zojuist met een tijdmachine uit een jarentachtigvideotheek leken te zijn gearriveerd. De serie was niet alleen een spannende, bovennatuurlijke thriller, maar ook een hommage aan het werk van John Carpenter, Steven Spielberg en Stephen King uit de jaren tachtig.

Vooral de invloed van King liet zich gelden, want was het fictieve Hawkins, Indiana niet een variant op Kings Derry, Maine, een alledaagse plek, opgetrokken uit klassieke elementen, die we vooral zo goed kennen door onze levenslange consumptie van Amerikaanse televisieseries? En net als bij King is de idylle van Hawkins een dunne façade die ons van het kwaad scheidt, in dit geval een schaduwwereld die de Upside Down wordt genoemd.

Dat eerste seizoen was een nostalgisch feest, alsof we de afleveringen op VHS zaten te bekijken. De jonge hoofdrolspelers, en vooral Millie Bobbie Brown als de uit een laboratorium ontsnapte Eleven met hele handige psychokinetische krachten, werden instant-sterren. En Winona Ryder maakte als de getraumatiseerde moeder van Will een glorieuze comeback.

Maar hoe moest het verder met Stranger Things? Het tweede seizoen leek te veel een herhaling van zetten. En in het derde seizoen verplaatste de handeling zich naar een groot nieuw winkelcentrum, waarbij de tienerwereld van het neonkleurige hyperkapitalisme ook nog eens toegang leek te bieden tot een door de Russen (!) beheerde deur naar de Upside Down.

In het vierde seizoen keren de Duffer Brothers terug naar de oer-mythologie. De acteurs zijn inmiddels zes jaar ouder en ook het publiek is meegegroeid – kennelijk tijd om wat minder lichtvoetige thema’s in te voeren. We noteren verwijzingen naar Carrie (van King) en The Silence of the Lambs, maar vooral naar het in de jaren negentig razendpopulaire slashergenre, zoals de Nightmare on Elm Street-serie. En een van de nieuwe personages is een onvervalste stoner, die ook een nieuwe dynamiek meebrengt.

Stranger Things, seizoen 4, was afgelopen week meteen de best bekeken serie op Netflix. Afleveringen duren soms tot anderhalf uur en de laatste twee afleveringen op 1 juli duren samen vier uur. Compleet onmatig en barok eigenlijk, met verhaallijnen die elkaar na zeven afleveringen nog niet gevonden hebben. Eleven komt weer in dat laboratorium terecht en wordt geconfronteerd met haar voorgeschiedenis en op een of andere manier zit er ook nog een hele aparte film over de ontsnapping uit een Russische goelag in verwerkt.

Stranger Things werkt het beste (en dan is het ook echt een snorrende entertainmentmachine met formidabele schrikeffecten) als de hele bende bij elkaar is en we rondscheuren in Hawkins, Indiana of in die duistere tegenwereld van de Upside Down.

Een van de bijeffecten van het bingen van dit vierde seizoen is dat we nu al dagen rondlopen met Running up that Hill van Kate Bush in ons hoofd, het nummer dat een van onze personages (Sadie Sink als een van de doorbraken van dit seizoen) op haar walkman aan heeft staan, als barrière tussen haar en het kwaad. Met die telkens herhaalde openingsregel: ‘It doesn't hurt me’. Maar goed, we weten wel beter inmiddels.