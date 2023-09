‘Strange Way of Life’ is Pedro Almodóvars antwoord op ‘Brokeback Mountain’: sheriff, cowboy, liefde en lust ★★★☆☆

‘Strange Way of Life’.

Hoe zou Brokeback Mountain eruit hebben gezien als Pedro Almodóvar de film had geregisseerd? De Spaanse filmmaker kreeg ooit het scenario aangeboden, gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal van Annie Proulx over de liefdesrelatie tussen twee schaapherders in Wyoming. Almodóvar weigerde beleefd, waarna Ang Lee er in 2006 een prachtige film van maakte, met hoofdrollen voor Heath Ledger en Jake Gyllenhaal. Een moderne klassieker met een voor Hollywoodbegrippen revolutionaire verbeelding van homoseksualiteit.

Hoewel Almodóvar ervan afzag — hij wilde destijds geen film in het Engels maken, maar vond het scenario ook teveel afwijken van Proulx’ verhaal — bleef Brokeback Mountain nog jarenlang door zijn hoofd spelen. En zeventien jaar later is er dan toch een mogelijk antwoord op de vraag. De korte western Strange Way of Life is weliswaar niet Almodóvars versie van Brokeback Mountain, maar kan wel gezien worden als een uitgestelde reactie. Een echo.

Ook Almodóvar voert twee mannen op die in een macho omgeving een geheime verhouding hebben. Cowboy Silva (Pedro Pascal) en sheriff Jake (Ethan Hawke) ontmoeten elkaar weer nadat ze vijfentwintig jaar gescheiden waren. Ze hadden ooit een hartstochtelijke, maar onmogelijke affaire.

Het is Silva die de band probeert te herstellen. Zijn motief is niet zuiver: Jake is van plan Silva’s zoon te arresteren, die wordt verdacht van moord. Hoewel Jake wel doorheeft wat Silva komt doen, laait de lust toch weer op. Of is het ware liefde? Is er alsnog een toekomst voor twee cowboys in de Amerikaanse woestijn?

Strange Way of Life werd gefinancierd door modehuis Saint Laurent en is dus een beetje een reclamefilm, al blijft Almodóvar trouw aan zijn herkenbare esthetiek. Fraaie kleding, design, muziek en kunst speelden altijd al een voorname rol in zijn werk. Dit keer zijn het onder meer schilderijen van Maynard Dixon, passend in een western. Een knappe cowboy playbackt het weemoedige lied Estranha forma de vida van Amália Rodrigues (gezongen door Caetano Veloso, een van Almodóvars favorieten). Er zijn waarschijnlijk geen beter geklede cowboys te vinden dan Silva en Jake.

Al dat fraais, samen met het gretige acteerwerk van Hawke en Pascal, maakt Strange Way of Life tot een delicatesse — een geestige, onomwonden gay western die tegelijk een ode brengt aan goede smaak. Maar het is allemaal ook zo weer voorbij, zonder rimpelingen, te kort om veel meer te zijn dan een stijloefening.