Straks met z’n allen vooral nog in de virtuele realiteit: zou het echt?

Fotograaf Sas Schilten legde de afgelopen jaren het gebruik van de VR-bril vast, droogkomisch en emphatisch. Want de gebruiker mag dan het gevoel hebben een nieuwe wereld binnen te stappen, elegant of gezaghebbend ziet het er niet uit.

Soms komt de toekomst met een reuzenstap dichterbij. Denk even terug aan het moment dat je voor het eerst een smartphone in handen had. Op andere momenten maakt de toekomst pas op de plaats. Denk terug aan 26 maart 2014, toen Matthijs van Nieuwkerk, gedragen op de golven van enthousiasme van gast Alexander Klöpping, een nieuw type Virtual Reality-bril opzette, de Oculus Rift. We lezen het nog even terug op de website van DWDD: ‘Wil je zwemmen met een groep dolfijnen?’ Matthijs zette de bril op en kreeg een halve paniekaanval, niet echt een goede look met zo’n enorme bril op je hoofd. Het was duidelijk dat hij niet wilde zwemmen met een groep dolfijnen. Het leek of de opmars van de VR-bril in Nederland op dat moment even tot stilstand kwam.

Medewerkers bij schoonmaakbedrijf CSU in Uden krijgen via virtual reality training in veiligheid op de werkvloer. In een realistische virtuele omgeving wordt in spelvorm verschillende werksituaties op het gebied van veiligheid doorlopen. Beeld Sas Schilten

Sas Schilten, fotograaf met een droogkomische en empathische blik op het geworstel van de mens, legde de afgelopen jaren het gebruik van de VR-bril vast, een technologie die steeds meer vormen kent en indruk maakt bij iedereen die weleens een goede toepassing heeft gezien. Neemt niet weg dat de gebruiker misschien het gevoel heeft dat hij een nieuwe wereld binnenstapt, al is het maar een toekomstige hotelkamer op een Nederlandse vakantiebeurs, maar dat het er van buiten uiterst onbeholpen blijft uitzien. Dat gedraai met het hoofd; het bestuderen van de eigen extremiteiten; het zwalken op de benen; het is onmogelijk om elegant of zelfs maar gezaghebbend over te komen. En als je als fotograaf portretten van mensen met een VR-masker maakt, dan zijn die mensen zelf even uitgecheckt.

Sas Schilten haalt op haar website futurist Ray Kurzweil aan, die het zeker wist: ‘In de jaren dertig van de 21ste eeuw is virtual reality zo realistisch en aantrekkelijk dat we het grootste deel van onze tijd in virtuele omgevingen zullen doorbrengen.’ En dan denk je aan Mark Zuckerberg in de Metaverse (zonder benen) en dan weet je het niet meer zo zeker.

Omdat niet iedereen fysiek in staat is om een museum te bezoeken en dit tijdens de coronaperiode ook niet kon, krijgenbewoners van verschillende woon- en verzorgingshuizen in Nederland een virtuele rondleiding door het AmsterdamseRijksmuseum. Zoals hier, in het ontmoetingscentrum van zorginstelling Pieter van Foreest in Delft. Beeld Sas Schilten

Natuurlijk, het is mogelijk om aan je eigen werktafel een Boeing 747 over de oceaan te vliegen, maar kijk naar de man op de Dutch Design Week in Eindhoven die een ‘brand experience’ ondergaat in de stand van de NS en grijpt naar het virtuele nieuwe treininterieur dat zo realistisch lijkt. Maar daar staat de ontroerende foto tegenover van bewoners van een verzorgingshuis die in covidtijd van achter de keukentafel een museum bezoeken. Of een dialysepatiënt die tijdens het eindeloze wachten een wandeling maakt door een stad of landschap naar keuze. De toekomst is natuurlijk allang gearriveerd. Ze hadden alleen nooit over dat zwemmen met dolfijnen moeten beginnen.