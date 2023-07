Straks in een tent op theaterfestival De Parade: De geheime levens van illusionistenduo Siegfried & Roy

Daniël Cornelissen en Alex Hendrickx. Beeld Maarten Delobel

Ze hebben allebei volle agenda’s, maar voor een voorstelling op theaterfestival De Parade over het illusionistenduo Siegfried & Roy wilden acteurs Daniël Cornelissen en Alex Hendrickx graag tijd vrijmaken. Alex Hendrickx herinnert zich hoe hij twee maanden geleden werd gevraagd door de broers Tim en Wart Kamps, de bedenkers van het project. Alex: ‘Bij een biertje op een terras omschreven zij de voorstelling in één zin: ‘Nou, het gaat over Siegfried & Roy en dat waren de grote illusionisten van hun tijd, en die hadden nogal veel geheimen in hun leven, en eentje is gebeten door een tijger. Wil je meedoen?’ Ik zei meteen: ‘Ja dit klinkt heel vet. Ik wil heel graag meedoen.’

In De grandioze dood van Siegfried & Roy vormt Hendrickx voor het eerst een duo met Daniël Cornelissen. De acteurs maakten los van elkaar furore met rollen in het theater en op televisie. Beide acteurs zeggen dat ze in hun werk altijd op zoek zijn naar lichtheid en komedie. Zo speelde Daniel Cornelissen (34) de afgelopen jaren een prominente rol naast Alex Klaasen in de Showponies-revues. In 2021 won hij met het team van De Alex Klaasen Revue de cabaretprijs Poelifinario in de categorie ‘Engagement’. Hij stond in juni nog op Oerol op Terschelling met zijn persoonlijke voorstelling Bram. Dit najaar speelt hij de hoofdrol in de Nederlandse versie van de Engelse toneelhit Cock bij Theater Oostpool.

Alex Hendrickx (29) speelde rollen in tv-series Anne+, Dertigers en All Stars & zonen, en speelde afgelopen seizoen de excentrieke, met Duits accent sprekende keizer Jozef II in theatervoorstelling Wolfgang, het wonderjong van regisseur Pieter Kramer. Hendrickx ontving hiervoor in mei een nominatie voor de Arlecchino, de toneelprijs voor de indrukwekkendste mannelijke bijrol van het seizoen. Hendrickx: ‘De rol van de keizer was heel bijzonder voor me, elke avond opnieuw was het leuk om op te gaan. En toen die nominatie kwam dacht ik: absurd, héél erg leuk. De uitreiking is in september, dus ik mag er nog de hele zomer van genieten.’

Eerst is het tijd voor Siegfried & Roy, het extravagante Duits-Amerikaanse illusionistenduo dat geschiedenis schreef met hun spektakelshows in Las Vegas. Met hun illusies en showelementen zijn Siegfried & Roy de grote voorbeelden van Nederlands beroemdste illusionist Hans Klok. Clownsduo Bassie & Adriaan heeft ook een link met Siegfried & Roy: zij waren in de jaren zestig en zeventig collega’s en kwamen elkaar tegen in de wereld van circusartiesten.

In de nieuwe voorstelling kruipt Daniel in de huid van Siegfried Fischbacher (1939-2021), Alex is Roy Horn (1944-2020). Zij vormden een onafscheidelijk duo, maar wat waren hun verschillen? Daniel: ‘Roy was de man die grote risico’s nam met wilde dieren. Hij wilde altijd spanning en sensatie. Siegfried ging daar wel in mee, maar trapte eerder op de rem. Hij dacht steeds: is dat wel een goed idee? Hij aarzelde, was wantrouwend, terwijl Roy altijd meer wilde.’

Daniël en Alex beginnen hun voorstelling als de oude versies van Siegfried & Roy, die terugblikken op hun leven. Via die vertelvorm gaan ze terug in de tijd, en komen zowel hun carrière als hun privéleven aan bod. Siegfried & Roy waren baanbrekend in Las Vegas, met hun theatrale shows vol illusies en wilde dieren. Ze hadden acts met witte tijgers en leeuwen die onbeschermd langs het publiek liepen en ook bij Siegfried & Roy in huis woonden. Decennialang verliepen die optredens zonder grote incidenten, tot oktober 2003, toen Roy tijdens een show in het grote theater The Mirage door zijn tijger Mantacore in zijn nek werd gebeten en de coulissen in werd gesleept. Hij raakte verlamd en belandde in een rolstoel. Hij kon nooit meer optreden.

Er is discussie over de reden waarom de tijger Roy beet, zegt Alex Hendrickx. ‘Er zaten 1.500 mensen publiek in de zaal en zij zeiden: Roy is aangevallen door de tijger en bijna doodgebeten. Maar het verhaal van Roy was: de tijger probeerde mij te redden, want ik kreeg een beroerte en dat wist de tijger. Wat is er nu echt gebeurd? Die geheimen en illusies zitten verwoven door hun hele leven. Daarmee kunnen we spelen. We gaan in de voorstelling ook proberen hier en daar een echte goocheltruc te doen. Maar de meeste illusies zitten toch wel in het levensverhaal zelf.’

Want ook het privéleven van Siegfried & Roy zat vol geheimen. Vormden zij nu een homoseksueel stel of niet? Tijdens hun carrière werd daar nooit duidelijkheid over verschaft. Daniel: ‘Ze namen totaal geen risico en gaven geen openheid over hun liefdesleven. Siegfried had er veel moeite mee om uit de kast te komen. Pas na de dood van Roy heeft Siegfried een interview gegeven waarin hij vertelde: ja, ik hield zielsveel van hem.’

Op theaterfestival De Parade gelden bepaalde wetten om het publiek bij de les te houden in de rumoerige theatertent. Daniel: ‘Je hebt een dosis entertainment nodig. We hopen dat er bij ons veel te lachen valt, als wij daar straks staan in onze fluwelen blouses, strakke broeken en belachelijke pruiken. Toch is het streven om ook de wrangere, tragischer kant te laten zien. En om duidelijk te maken dat de acts van Siegfried & Roy voor hun tijd echt ongekend waren. Toeschouwers werden helemaal gek van wat ze zagen.’

Alex: ‘Het zou heel leuk zijn als we het publiek met een illusie kunnen beetnemen. Zo van: ja, jullie lachen nu om onze belachelijke acts, maar aan het einde word je toch ook geraakt en loop je hopelijk met een gevoel van ontzag naar buiten. Dat je denkt: ‘Wow, wat die mannen allemaal hebben meegemaakt!’

Alex & Daniel, De grandioze dood van Siegfried & Roy, vanaf 7/7 op De Parade Den Haag, daarna ook in Utrecht in Amsterdam.