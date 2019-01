Strafrechtelijk onderzoek naar R. Kelly na nieuwe beschuldigingen seksueel misbruik

R. Kelly treedt in 2013 op tijdens de BET Awards in Los Angeles. Beeld Frank Micelotta/Invision/AP

Aanklagers in Atlanta en Chicago hebben na de uitzendingen namelijk een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de 52-jarige Kelly. Dat melden The New York Times en entertainmentsite TMZ.

‘Geweldig nieuws’, zegt Oronike Odeleye in The New York Times. Zij is een van de oprichters van de hashtag #MuteRKelly, die oproept hem te boycotten. Ze plaatst wel een kanttekening. ‘Jammer dat het zo lang heeft geduurd. We hebben al het bewijs eerder getoond.’

Kelly, bekend van nummers als I Believe I Can Fly en The World’s Greatest, heeft een lange geschiedenis van beschuldigingen van seks met minderjarige meisjes. In 1996 moest Kelly, destijds 24, voorkomen omdat hij seks zou hebben gehad met een 15-jarige. In 2001 verscheen hij opnieuw voor de rechter, ditmaal omdat hij een 17-jarige tot seks gedwongen zou hebben. In 2002 deed een vrouw aangifte omdat ze op minderjarige leeftijd door hem zou zijn bezwangerd, en tot abortus gedwongen. De drie zaken eindigden met schikkingen.

In 2002 werd R. Kelly – echte naam Robert Kelly – gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno. Zes jaar later werd hij daarvan vrijgesproken.

Asante McGee, een vrouw die bij Kelly heeft gewoond, beschuldigde hem in 2017 van het leiden van een sekssekte. Vrouwen, veelal tieners, zouden Kelly daddy moeten noemen. Ook zouden ze toestemming van hem nodig hebben om te eten of naar de badkamer te gaan.

Na de ophef die op deze berichtgeving volgde, ontstond #MuteRKelly. Verschillende medewerkers staakten hierop hun werkzaamheden bij hem. Streamingdienst Spotify besloot zijn muziek uit afspeellijsten te verwijderen.

Vorig jaar reageerde Kelly met I Admit op de beschuldigingen. In dit nummer van negentien minuten bekent hij onder meer vreemd te zijn gegaan, maar ontkent hij seksueel misbruik en het leiden van een sekssekte. ‘Wat is de definitie van een sekte?’, zingt hij. ‘Wat is de definitie van een seksslaaf? (...) Ik geef toe dat ik wat meisjes heb, die ervan houden als ik ze aan hun haren trek.’