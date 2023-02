Stop maar met dat swipen: datingapps wíllen je helemaal niet aan een partner helpen

Beeld Studio V

Het begon in een badkamer in 2012. Na een warme douche veegde Tinder-oprichter Jonathan Badeen zijn badkamerspiegel schoon. Het bracht hem op een idee voor de app die hij aan het ontwikkelen was. De swipe was geboren: een simpel, intuïtief gebaar, waarmee het mogelijk is op datingapps van profiel naar profiel te glijden. Surfend op een oneindige oceaan van potentiële partners.

Inmiddels is de swipende mens een feit. De datingtechindustrie floreert, datingapps zijn dé manier geworden om een partner te vinden. Vorig jaar behaalde Match Group (eigenaar van onder andere Tinder, Hinge en OkCupid) een omzet van 3,2 miljard. Op de site van het bedrijf staat direct onder de slogan ‘deeper connections’ de dagkoers van het aandeel Match op de Nasdaq.

Colin van Heezik is journalist. Hij schrijft voor diverse media over cultuur, economie, technologie en de digitale datingrevolutie.

Voor het vinden van een partner worden we steeds afhankelijker van zulke bedrijven, die andere belangen hebben dan wij. Hun hoogste doel is niet dat wij liefde vinden, maar dat zij zoveel mogelijk geld verdienen. Wat betekent die situatie op de lange termijn? Is het echt iets dat we willen? Dat is een kwestie waarover nauwelijks debat is. We leunen op het gemak van die apps zonder ons af te vragen wat het eigenlijk betekent : dat de datingindustrie zoveel macht krijgt over romantische interacties.

Bindingsangst en keuzestress

Ondertussen lijden sommigen alweer aan datingapp-vermoeidheid. Een Indiase filmproducente heeft er genoeg van, schreef ze vorige zomer in Vogue India. Ze merkte dat ze op een datingapp soms hetzelfde bericht zat te copy-pasten in gesprekken met vijf verschillende mannen. En zij is geen uitzondering. De nadelen worden steeds duidelijker: swipeverslaving, privacygevaren, ongewenst gedrag online, fakeprofielen, seksistische algoritmes, het contrast tussen het datingapp-profiel en de echte mens daarachter.

Maar het succes van datingtech komt niet uit de lucht vallen. Datingapps passen nu eenmaal goed bij het moderne, mobiele leven. We zijn al gewend om alles met een app te doen, dus waarom niet daten? Daar komt bij: veel mensen vinden het heel moeilijk om een partner te vinden. In de VS is nu al de helft van de volwassenen single, in Nederland 45 procent – en het aantal stijgt. Daten is zó ingewikkeld in de 21ste eeuw, verzuchten velen van hen. Hoe komt dat eigenlijk? Hierover worden blogs, tijdschriften en boeken vol geschreven. Meestal komt het hier op neer: singles van nu zijn zelfstandige, eigenzinnige individuen met bindingsangst, die zich moeilijk kunnen aanpassen en nooit tevreden zijn. Ze daten met een lange checklist in de hand, trillend van keuzestress, op zoek naar iemand die aan alle criteria voldoet.

Beeld Studio V

Wat niet meehelpt, is de marktwerking in de liefde, die Michel Houellebecq al in de jaren negentig signaleerde : eenzame zielen in de grote steden, verstoken van alle traditionele verbanden, trouwen niet meer de boy of girl next door, maar zijn overgeleverd aan een volledig geliberaliseerde markt. Zo heeft het idee van ‘op ieder potje past een dekseltje’ plaatsgemaakt voor een genadeloze concurrentiestrijd, waarin we allemaal consument en product tegelijk zijn geworden.

Cultuur van wegwerpliefde

Op dat Wall Street van de liefde heerst permanente onrust, wil iedereen steeds iets beters en verandert daten van een romantische ontmoeting in een sollicitatiegesprek. We stellen ons niet open, zijn bang om kwetsbaar te zijn, denken dat het gaat om onze marktwaarde in plaats van om de connectie met de ander.

Wel verwachten we dat er een ‘vonk’ overspringt, het liefst al op de eerste date, maar onze houding blaast het vuur niet aan: we begeven ons op de relatiemarkt met een kritische en keurende blik. Leggen onze kandidaat-geliefden onder een vergrootglas en zijn dan verbaasd dat ze ons niet betoveren.

Soms vallen we op een persoon die bij nader inzien toch niet zo’n goede match blijkt. Dan zijn we al snel geneigd weer verder te kijken, onder het motto: er zijn meer vissen in de zee. Zo ontstaat een cultuur van wegwerpliefde, waar nog een dieper probleem onder zit: een gebrek aan bereidheid om alle frictie en beperkingen, compromissen en risico’s aan te gaan die een relatie met zich meebrengt.

Tegelijkertijd is contact leggen in de fysieke wereld lastig geworden. GenZ’s en millennials kijken op hun smartphone en hebben oortjes in, spreken elkaar niet aan. Flirten op het werk of in het café wordt steeds meer not done gevonden. Het werk was jarenlang plek nummer 1 om een partner te ontmoeten. Nu hebben steeds meer bedrijven regels die seksuele en amoureuze relaties tussen collega’s verbieden.

Het datingdrama fixen

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de laatste tien jaar massaal zijn overgestapt op internetdaten in de hoop dat zo’n app het makkelijker maakt. Tien jaar na de lancering van Tinder zijn er meer dan 1.500 datingapps. Voor moslims, voor vegans, voor mensen met een fetisj. Voor daten zonder app bestaat zelfs al een apart begrip in het Engels: ‘organic dating’.

Neem je een kijkje op zo’n app, dan lijkt het aanvankelijk simpel. Een overvloed aan profielen waar je luchtigjes doorheen kunt swipen. Waar en wanneer het je maar uitkomt en zonder risico op een pijnlijke afwijzing. Datingapps bieden de illusie dat ze kunnen optreden als supermatchmakers: zoekmachines van de liefde, die uit een eindeloze database de geschiktste partner kunnen selecteren.

Optimalisering van matchmaking, als oplossing voor alles wat het vinden van een partner anno nu zo lastig maakt – dat is wat datingapps ons uiteindelijk verkopen, volledig in lijn met het transhumanisme: de dominante ideologie van Silicon Valley, met aanhangers als Elon Musk die geloven dat de mens drastisch te verbeteren valt met technologie. Zo denken Mark Zuckerberg en zijn vrouw dat ze met technologie voor het einde van de eeuw alle ziekten de eeuw de wereld uit kunnen helpen. Volgens die denkwijze zouden we met technologie ook het datingdrama kunnen fixen: dat het zo lastig is een passende partner te vinden, zo moeilijk om überhaupt contact te leggen.

Gematcht op basis van dna

Handmatige swipes zijn nog maar het begin van die technologische vooruitgang. Datingapp Badoo biedt al de optie om met behulp van kunstmatige intelligentie potentiële partners te zoeken die lijken op favoriete beroemdheden, terwijl datingsite Dna Romance belooft gebruikers te matchen op basis van hun dna.

Het datingdrama, schat ik in, zal daarmee niet verdwijnen. Je kunt de matchmaking zo ver optimaliseren als je wilt – van Bumble Premium tot, in de toekomst, kunstmatige intelligentie die de best mogelijke partner selecteert. Maar dat lost niets op zolang wij, daters van de 21ste eeuw, onze bindingsangst en kieskeurigheid niet kunnen overwinnen.

De Sloveense filosoof Slavoj Zizek heeft het mooi samengevat: volgens hem durven we de ‘val’ niet meer aan, de overgave die bij liefde hoort. ‘We are afraid to fall in love,’ aldus Zizek, we zijn bang voor de overgave waarmee liefde gepaard gaat. De Koreaans-Duitse folosoof Byung-Chul Han signaleert iets soortgelijks in The Agony of Eros: we zijn beland in een samenleving vol narcisme, niet meer in staat tot contact met de ander. Zo doemt een nieuw model op aan de horizon, waarbij alleen zijn de default is. Iedereen in zijn eigen bubbel. Een wereld op maat gemaakt voor jou, in de metaverse, zonder frictie.

Voor verslaving ontworpen

Dat toekomstbeeld komt dichterbij door de normalisering van datingtech en groeiende afhankelijkheid van de datingindustrie. Natuurlijk zijn er de succesverhalen: ‘Mijn zusje heeft haar vriend op Bumble gevonden en ze hebben nu al twee schattige kleuters!’ Dat is allemaal gratis reclame voor datingapps, die perfect past in het verdienmodel van de techindustrie: eerst zorg je dat de hele mensheid je gratis platform gaat gebruiken (Facebook, YouTube, ChatGPT), daarna ga je het langzaam aan rendabeler maken met reclames, betaalfuncties en premiumversies. Ondertussen is Tinder van meet af aan zodanig ontworpen – uitvinder Jonathan Badeen heeft het zelf toegegeven – dat het swipen zo verslavend mogelijk is. Swipen vanwege het ‘plezier’ van het swipen, of dat nu leidt tot het vinden van een partner of niet.

Beeld Studio V

Hoe zal dat verdienmodel verder evolueren in een industrie die er belang bij heeft dat we zo lang mogelijk klant blijven – en zo veel mogelijk tijd op hun apps doorbrengen? Veel jongeren zijn smartphoneverslaafd. Leven eigenlijk al voornamelijk aan de andere kant van het scherm. Direct contact met echte mensen, zonder tussenkomst van techniek, vinden ze eng. Het zou goed kunnen dat de datingindustrie hen op termijn niet meer gaat voorstellen aan andere mensen, maar eerder een nieuwe oplossing zal bieden om in hun affectieve behoeftes te voorzien: met een virtuele partner, zoals in Japan nu al steeds vaker gebeurt – zo trouwde dertiger Akihiko Kondo in 2018 met zijn grote liefde, de stripfiguur Hatsune Miku. Of wie weet kiezen we in de toekomst voor een vervangend product, een drug, iets dat de behoefte aan liefde en seks onderdrukt of elimineert.

In de liefde hebben we dus de keuze. We kunnen alles laten overnemen door de technologie en de liefdesindustrie, die ons liefde en seks zullen geven in een vorm die optimaal verhandelbaar is, altijd beschikbaar en precies op maat gemaakt. De andere optie is dat we de menselijke liefde beschermen tegen bedrijven die van onze zwakheden profiteren. Dat doen we door andere waarden voorop te stellen in ons datinggedrag: eerlijkheid, kwetsbaarheid en durf. Je zou die houding ‘nieuwe romantiek’ kunnen noemen.

Gratis flirten

Laten we elkaar wat meer door een roze bril bekijken, zodat we niet zo hard hoeven te werken om betere producten voor elkaar te worden. Een goed idee is ook de test van de Amerikaanse psycholoog Arthur Aron, waarbij je de ander vier minuten in de ogen kijkt en elkaar intieme vragen stelt. Aron bedacht 36 van zulke vragen, die helpen om voorbij het uiterlijk en de eerste indruk te kijken. ‘Stel, je zou beroemd zou kunnen worden, wat zou je dan willen zijn (filmmaker, sportvrouw, astronaut…)?’ ‘Wat is het ergste dat je ooit hebt meegemaakt?’ Zo kun je een gesprek persoonlijker maken, omdat je meteen onder de oppervlakte duikt. Je vergroot de kans op een gevoel van connectie en dus op het begin van een leuke relatie met iemand die aanvankelijk geen perfecte match leek.

Het zal de ander nog niet perfect maken. En er zal nog altijd frictie zijn. Des te beter; zonder frictie geen vuur. Echte liefde vereist moeite doen, risico nemen, onvolmaaktheid en frictie accepteren. Daar kunnen we beter meteen mee beginnen, al in de fase van de partnerselectie. De betaalde Hello!’s, Winks en SuperSwipes van de bedrijven in Silicon Valley hebben we daarbij niet nodig. We kunnen gewoon gratis knipogen, flirten en hallo zeggen.

Met dit besef begint nieuwe romantiek, het tegengif tegen de industrialisering van de liefde. Misschien kan het model nog worden verbeterd. Maar het gaat om de intentie, de bewustwording – daar begint het mee. Juist nu daten zo ingewikkeld is, moeten we extra hard aan de bak om de obstakels op eigen kracht te overwinnen. Het probleem zit in onszelf, de oplossing ook. Technologie gaat het niet fixen.

Laten we ze dus naar links swipen, de techmiljardairs die ons tegen betaling aan elkaar voorstellen. Verliefd worden kan ook zonder hun hulp. Het heeft immers altijd gekund. Wie weet valt het tij dus nog te keren. Daartoe moeten we als mensen beseffen: liefde is niet iets wat je kunt kopen. Je kunt het zelf aanmaken. Dat is juist het mooie van liefde. Alleen wijzelf kunnen het maken en dat doen we met elkaar. We hebben er geen internet, satellieten, creditcards of industrie voor nodig. We hoeven geen honing te kopen in de winkel. We zijn bijen.